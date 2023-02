Tu horóscopo diario: sábado 18 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 18 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tras una semana más tensa, difícil o trepidante de lo habitual llega un fin de semana muy prometedor para ti, al menos este sábado. La Luna y Júpiter te enviarán sus mejores influencias para que puedas disfrutar de un día bastante feliz junto a tus seres más queridos. Además, te encontrarás con excelentes sorpresas.

Tauro

A diferencia de la mayoría de los días de esta semana laboral que acaba de terminar, hoy vas a tener un día muy agradable en el que todo irá en la dirección que tú deseas. Excelente para viajar o llevar a cabo cualquier actividad de tipo social, porque vas a brillar como nunca entre tus seres más queridos. Un día afortunado.

Géminis

Aunque quieras relajarte y pasártelo bien no te va a ser fácil. Tendrás dificultades para desconectar de muchos problemas o preocupaciones relacionados con el trabajo o las finanzas. Además, también te encontrarás más nervioso o incluso airado de lo habitual y hay riesgo de que tengas desencuentros con seres queridos.

Cáncer

La Luna, tu planeta regente, se hallará en armonía y te permitirá brillar más de habitual entre quienes te rodean, también te va a traer más suerte y te ayudará a que las cosas salgan según tus deseos o ilusiones. Pero también estarás bastante nervioso y podrías tener tensiones o desencuentros con las personas que te rodean.

Leo

Este será uno de los signos más favorecidos por las influencias favorables de la Luna y Júpiter en el día de hoy, sobre todo te traerá felicidad en la vida sentimental y junto a tus seres más queridos, contribuyendo igualmente a la solución de tensiones o desencuentros pasados. Es un día de paz y armonía o caminará hacia ello.

Virgo

No todo son penas, angustias, preocupaciones, o sacrificios, a veces también la vida te proporciona momentos de felicidad sumamente merecidos, y hoy puede ser uno de esos días. Momento ideal para que alguno de tus sueños sentimentales se te convierta en realidad y que puedas abandonar tu alma a una profunda paz.

Libra

Un desengaño o algún otro tipo de vivencias dolorosa en el ámbito familiar o sentimental te precipitará en la melancolía o va a hacer que te metas dentro de ti mismo. También puede tratarse de un desengaño o alguna crisis que hace ya algunos días que ha sucedido, pero lo cierto es que hoy no te vas a encontrar bien de ánimo.

Escorpio

Hoy no vas a tener un buen día para los asuntos del corazón, ya sea porque tengas algún conflicto o alguna crisis con tu pareja o eso se haya producido ya hace unos días y sea ahora cuando te salga el dolor o la tristeza con la máxima intensidad. Es muy probable que busques la soledad o te muestres más introvertido de lo normal.

Sagitario

Ten cuidado con los gastos, puedes invertir una abundante cantidad de dinero en comprar cosas que no son necesarias, o en dilapidarlo en numerosas actividades de ocio. Pero aunque ahora te vayan bien las cosas tu destino siempre será inestable y cuando menos te lo esperes podrías llevarte algún susto no tardando mucho.

Capricornio

Sabes muy bien lo que quieres y muchas veces estás trabajando incluso cuando disfrutas, aparentemente, de los momentos de ocio, cultivando o potenciando relaciones sociales que te interesan, o frecuentando ambientes más por interés que por sincero deseo. Y hoy va a ser un día afortunado para cultivar este tipo de actividades.

Acuario

Te rondan traiciones o desengaños. Muchas veces las personas que no te comprenden te ven como si fueras un peligro y te atacan de un modo u otro, y algo parecido a esto te va a suceder hoy. Trata de evitar los conflictos o discusiones con tu pareja o tus seres más queridos, o estos podrían tener una trayectoria muy negativa.

Piscis

Muchas veces aquellas personas a las que has ayudado, les has sacado adelante y les has dado todo, luego cuando están bien te abandonan y te dan la espalda causándote un gran dolor, ya no te necesitan. Y esto es algo que te va a suceder hoy, por lo que debes estar preparado. La recompensa te la dará el destino, no esa persona.