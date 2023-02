Kiko Matamoros y María Patiño han protagonizado una tensa discusión este viernes en Sálvame.

"Lo que me produce muchísimo rechazo es el clasismo de los actores que han dicho que qué hacía Bollo allí", ha expresado el colaborador. "No es que yo lo crea, es que es evidente el clasismo que hay por gente que no sabe ni con quien han empatado, porque al 90% de los que estaban allí no los conoce nadie", ha defendido.

"No hay que arrasar con el mundo del cine", le ha señalado la presentadora. "Yo estoy harto del discursito de los actores, porque Bollo ha financiado el trabajo de muchos actores por pertenecer a Mediaset", ha declarado.

Patiño ha mostrado su descontento y ha recordado una situación parecida: "El clasismo te lo compro, pero cuando Sonia Monroy iba a los Oscar, todos os reíais de ella". "Si me buscas, me encuentras", le ha amenazado Matamoros. La colaboradora le ha contestado, firme: "A mí también me encuentras".

Ambos se han acercado y han discutido cara a cara. "Que porque el programa tenga una información y te cargues el mundo de la interpretación, pues tampoco", le ha señalado Patiño. "He hablado del discursito de una parte del sector", ha matizado Matamoros, y ha decidido frenar. "Me voy a callar", ha concluido.