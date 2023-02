Manuel Cornax: "Nuestros profesionales del turismo son de primera, pero hay que mejorar la movilidad de la ciudad"

Manuel Cornax es presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES)-Cámara, donde están representados los empresarios del sector, y presidente de los hoteleros de la ciudad y provincia. Desde su amplia experiencia en el sector, Cornax valora el balance de 2022 de rodajes y eventos en Sevilla, que habla de cifras récord y un alto impacto económico en la capital hispalense.

¿Qué tipo de eventos son más rentables para la ciudad en términos económicos?En general, todos son positivos porque cada tipo atrae a públicos de diferentes ámbitos y tienen diferente proyección. Tenemos un gran potencial como destino activo, sostenible, cultural, de naturaleza, patrimonial y, desde luego, con una gran riqueza gastronómica, somos 'cuna de la tapa'. Sin embargo, creemos que hay potenciar, después de unos años difíciles por las restricciones de la pandemia, el turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), que atrae negocio y dinamiza y desestacionaliza el turismo. De hecho, el turista que viene con fines profesionales, si le gusta el destino, suele volver con su familia o amigos a conocerlo más tranquilamente. Tenemos que hacer que la gente se vaya con ganas de volver.

¿Qué evento, que aún no lo haya hecho, le gustaría que recalara en Sevilla?Como decía, Sevilla es una ciudad perfecta para acoger cualquier tipo de evento, pero uno que nos ilusiona mucho es la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, recordando e impulsando la importancia de Sevilla como puerta de Iberoamérica y como nexo de unión entre Europa y América.

¿Qué cree le falta a la ciudad para dar un paso más allá en este sentido?Algo fundamental en lo que mejorar es la movilidad, en hacerle la vida más fácil al turista y al ciudadano. No se comprende cómo una ciudad como Sevilla, por dimensión, habitantes y pasajeros, no tenga una conexión entre Santa Justa y el aeropuerto que no sea por carretera, cuando su sector turístico es clave para el desarrollo de la ciudad, de la provincia y de la región. De hecho, justo el año pasado se cumplían 30 años de la inauguración del AVE. Todo lo que sea avanzar en esta obra, así como en otras de conectividad, como el metro y el cierre de la SE-40, es bueno para Sevilla y necesario para su futuro.