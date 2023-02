Paris Hilton revela que fue asexual durante mucho tiempo: "Era un icono sexual, pero el sexo me aterrorizaba"

La celebrity y DJ Paris Hilton ha sido portada de la revista Harper's Bazaar, donde además ha concedido una amplia entrevista en la que entre otras cosas revelaba que durate años se consideró "asexual" y que no le interaban para nada las relaciones íntimas.

La heredera de los Hilton, a sus 42 años explicó que durante el apogeo de su famac, cuando tenía 20 años, y a pesar de su imagen y las ideas preconcebidas que se tenían de ella, en privado comenzó a pensar que era asexual.

"Me llamaba a mí misma la 'bandida besadora' porque solo me gustaba besarme", explicaba sobre ese momento de su vida. "Muchas de mis relaciones no funcionaron por eso", reflexionaba.

Hilton saltó a la fama mundial por culpa de un vídeo que se difundió en 2004 y en el que ella aparecía manteniendo relaciones sexuales con su pareja de entonces, Rick Salomón. Aquello marcó la imagen que la sociedad tenía de ella, alejada, según cuenta ahora, de la realidad.

"Era conocida como un icono sexual, pero cualquier cosa sexual me aterrorizaba", explicaba Paris Hilton, que sin embargo vio un claro entre las nubes cuando conoció a su marido, Carter Reum.

"Disfruto conectarme con mi esposo", aseguraba, pues es "lo opuesto a lo que estaba acostumbrada cuando buscaba chicos", hace ver la DJ. "Es alguien en quien puedo confiar y alguien con quien construir una vida real", añadía.