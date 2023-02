La acusación de una joven a Dani Alves por una presunta agresión sexual en una discoteca sigue suponiendo un gran revuelo a nivel internacional. Pese a que, en un primer momento, el futbolista negó los hechos, finalmente ha acabado admitiendo que sí hubo penetración, aunque insiste en que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Tras su arresto, el exjugador del F.C. Barcelona fue conducido a prisión y, posteriormente, al módulo de la cárcel de Brians 2. Este viernes, En boca de todos ha comentado cuáles son las condiciones del centro en el que se encuentra el deportista.

El matinal ha destacado que Dani Alves está, concretamente, en el módulo 13, destinado a personas acusadas de agresión sexual. Se trata, por tanto, de un lugar en el que hay unos 80 presos, cuenta con un polideportivo cubierto, un teatro, un gimnasio y el día dedicado a las visitas es los domingos por la tarde.

Respecto a su celda, mide seis metros cuadrados, tiene ducha propia aunque no televisión, esto debido a una petición expresa del futbolista. Además, comparte el espacio con Coutinho, un portugués que fue guardaespaldas de otro futbolista. En prisión, la jornada empieza a las 8:00 y acaba a las 22:00 horas, tiempo que el deportista dedica a jugar al parchís, hacer deporte, ejercer como monitor de fútbol y firmar autógrafos.

Tras ofrecer estos detalles, el matinal ha presentado a Rosa Villacastín, que se ha incorporado a la mesa para comentar el caso Alves. Así, Diego Losada ha preguntado a la periodista cómo piensa que lo está pasando el futbolista en prisión, a lo que Villacastín ha sido contundente: "La verdad es que no me importa mucho. Me importa mucho más la víctima".

"¿Cómo está viviendo la víctima todo esto? Cómo unos abogados que están muy bien pagados, son famosos, le pueden dar la vuelta a todo lo que tú has dicho cuando el que cayó en todas las contradicciones fue Dani Alves y no ella que, en todas sus declaraciones, decía lo mismo. Además, el protocolo de la discoteca lo asumió y la defendió", ha añadido.

Por su parte, el psiquiatra José Miguel Gaona ha destacado que, pese a que Dani Alves haya pedido no tener una televisión en su celda para, así, no recibir noticias del exterior con respecto a su caso, cuando salga -"si es que sale", ha apuntado Nacho Abad-, tendrá que enfrentarse a un gran impacto mediático.

"Si sale, la víctima se va a encerrar en su casa, como decía su abogada. Otra cosa es que ahora mismo estemos en un proceso penal y todos sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario y, por tanto, lo que hagan unos abogados y otros está dentro del juego del Estado de Derecho. Pero lo cierto es que si Dani Alves sale, tal como ha dicho la abogada, esta joven va a tener miedo y se va a quedar encerrada", ha destacado Nacho Abad.

Respecto a las medidas cautelares, el futbolista tendría que "firmar en el juzgado todos los días para evitar que haya un riesgo de fuga, se le retiraría el pasaporte, una pulsera telemática, una orden de alejamiento de la víctima de más de 500 metros de su casa y del lugar de su trabajo, si es que sigue trabajando..., toda una serie de medidas de protección para la víctima", ha agregado Abad.

"Hay un punto en el que me gustaría insistir. Que a la víctima no la hayan grabado las cámaras y alguien venda esas imágenes, que es lo que hicieron con la víctima de La Manada, que no podía salir a la calle", ha señalado Rosa Villacastín, pidiendo que no se difundan el rostro de la denunciante.