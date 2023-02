Selena Gómez sobre su bipolaridad: "Si no me siento bien, entonces necesito pararme y reflexionar"

Selena Gómez comenzó su carrera como actriz a los diez años, pero no fue hasta los 15 cuando se dio a conocer mundialmente con su papel de Alex en Los Magos de Waverly Place, una de las series más populares de Disney Channel.

A la vez que emprendía su carrera como actriz, se formó como cantante. Primer con la banda Selena Gomez & the Scene y después en solitario, recogiendo éxitos como Come & Get It, Naturally, Good For You, Lose you to love me y Taki Taki, la colaboración con DJ Snake, Ozuna y Cardi B.

El haber comenzado desde tan pequeña en el mundo de la fama ha causado en ella algún que otro problema de salud, tanto física como mental.

De ellos habla en su documental Selena Gómez: Mi mente y yo, ofrecido por Apple TV y del cual ha hablado en una reciente entrevista para Vanity Fair. En este especial se abre en canal sobre su bipolaridad, trastorno que sufre desde 2020.

"Estoy tan acostumbrada a censurarme que quería fluir y si me dicen que me calle no es bueno porque ya no es el lugar en el que estoy", asegura la artista, quien afirma sentirse liberada al poder hablar de este tema.

"Sé que tengo cosas que están químicamente desequilibradas en mi cerebro, y necesito entender qué es, cuidarlo y nutrirlo. No me avergüenzo de ello", apunta.

Cuando le diagnosticaron bipolaridad confiesa que tuvo miedo de lo que la gente pudiese pensar e incluso de que no le ofrecieran trabajo. "Ahora no pienso así. Entiendo que si no me siento bien, entonces necesito pararme y reflexionar: '¿Esta amistad me compensa? ¿Este proyecto es realmente bueno?'", explica.

En referencia a nuevos proyectos, Selena Gómez está creando música relacionada con sus últimas vivencias: "El tema general es la libertad de las relaciones y desde la oscuridad".

Asimismo, define su música como "poderosa, fuerte y muy pop" y si por ella fuera, escribiría baladas toda su vida, pero ahora mismo quiere "producir música que haga sonreír a la gente".