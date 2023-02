Someterse a un tratamiento de belleza tiene, como todo, sus riesgos. Sin embargo, lo que no esperaban las clientas de una clínica estética de Marbella era convertirse en víctimas de la mala praxis de las trabajadoras del centro que, ahora, ha pasado a ser conocida como la 'clínica de los horrores'.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha podido hablar en directo con Noelia, una de las víctimas de la clínica malagueña. La mujer ha explicado que decidió someterse a una dermoabrasión, un tratamiento que consiste en blanquear la piel para dotarla de un aspecto más rejuvenecido.

Para este tratamiento, tal como ha destacado Patricia Pardo, no es necesario sedar a los pacientes. No obstante, Noelia ha denunciado que ella recibió un pinchazo de anestesia que la mantuvo dormida durante dos horas: "Yo tomaba mucho el sol y quería quitarme unas manchas que tenía en la cara y lo que hicieron fue quemarme".

"Vino alguien, no sé quién, y me anestesió sin avisarme", ha agregado Noelia que, además, ha asegurado que el tratamiento no se llevó a cabo en un quirófano. "Me hicieron arañazos en el cuello y me quemaron la cara entera. Me dijeron que sería una cosa leve, pero no fue así. Estuve casi dos meses sin poder salir a la calle".

"Los especialistas me dicen que me han dañado el cuello y que eso no se quita", ha señalado Noelia que, además, ha añadido que las supuestas profesionales le dijeron que "cada año saldrían más manchas y me tendría que repetir el tratamiento todos los años y que, además, no podría tomar el sol de por vida".

Noelia ha recalcado que, en la clínica, le aseguraron que utilizarían una maquinaria que no estaba disponible en más establecimientos y era exclusiva de ellos: "Fui al médico, le comenté lo que me hicieron y me dijo que aquello no era normal. Cuando se lo dije a ellas, me dijeron que la culpa era mía por no haber seguido las instrucciones que me mandaron".

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como responsables de los destrozos ocasionados en las víctimas y ha solicitado el cese de la actividad en la clínica. Así, se les acusa de un delito de lesiones, intrusismo profesional, salud pública, estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Mientras tanto, las víctimas tratan de recuperarse física y psicológicamente.