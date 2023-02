Tener un nombre compuesto era, en nuestro país, una de las prácticas más comunes cuando nacía un niño. Así, es habitual que las niñas recibiesen, además del nombre escogido por sus progenitores, el prefijo María.

Otra de las tradiciones era la de homenajear a los padrinos de los pequeños utilizando sus nombres. Así, este viernes, Susanna Griso ha confesado cuál es su nombre completo, aunque también ha destacado que no es así como aparece en su DNI.

La anécdota ha llegado a colación de unas imágenes de Victoria Federica en las que se podía ver a la sobrina del rey festejando los goles durante un partido del Real Madrid. La presentadora ha señalado que, en su casa, tanto ella como sus hermanas tienen tres nombres.

"Se ponía el nombre de la madrina y esas cosas. Mi hermana es Nuria Paulina no sé qué, yo soy Susanna Elena... Me falta el tercero, que no me acuerdo", ha explicado la presentadora que, después, ha recordado que su tercer nombre es María: "Por mi hermana, que es mi madrina".

Una confesión que ha sorprendido al resto de colaboradores del matinal. Así, Diego Revuelta ha destacado que él no cuenta con más nombres. "¿En serio? ¿Soy la única?", ha apuntado Griso, entre risas. "A partir de ahora, ustedes ya lo saben. Espejo Público con Susanna Elena María Griso", ha bromeado Revuelta.