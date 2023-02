'Espejo Público' habla con la hermana de la mujer secuestrada por su pareja en Barajas: "Alerté a la Policía a través de Facebook"

El caso de una mujer secuestrada por su pareja ha supuesto un gran revuelo en nuestro país. La mujer conoció a su pareja a través de Facebook y decidió viajar desde Perú hasta España para encontrarse con él. Sin embargo, no podía imaginar que este acto de amor se convertiría en su peor pesadilla.

Este viernes, Espejo Público ha destacado que vivían en una casa que se encuentra en una zona escondida del barrio de Barajas (Madrid), en un callejón sin salida, y que cuenta con una sola planta. La pareja había mantenido una relación sentimental a través de las redes sociales durante ocho años y, hace dos meses, ella decidió viajar a nuestro país.

Pese a que la relación comenzó de manera normal, enseguida llegaron los insultos, golpes, limitación de movimientos... Además, él le impedía comunicarse con su familia, alegando que, a su parecer, estaba hablando con otros hombres. Un calvario del que la mujer no podía salir, pues él le arrebató el dinero que tenía. Finalmente, fue la hermana de la mujer quien dio la voz de alarma.

El matinal ha hablado con uno de los inquilinos del hombre, que vivía pared con pared con la pareja. Este ha destacado que, pese a que en alguna ocasión escuchó alguna discusión, no podía imaginar que el propietario del inmueble tenía a su pareja retenida contra su voluntad: "Les dijimos que si no paraban de pelear y dejaban la relación iban a acabar mal y así ha sido".

Además, el programa de Antena 3 ha podido hablar con la víctima, que ha destacado que ahora mismo se encuentra en una casa de acogida, donde recibe ayuda psicológica. "Está intentando encajar las piezas de este calvario que ha vivido porque no entiende cómo ha podido llegar a esta situación. Dice que es una mujer culta y joven que nunca ha vivido una situación de maltrato como esta, que era una espiral de violencia de la que no podía salir".

El matinal también ha podido hablar, en directo, con Carolina, hermana de la víctima: "Mi hermana me confesó, cuando la liberó la policía, que no podía comunicarse porque él le rompía los celulares. Ella tenía que simular que estaba bien, pero yo la escuchaba y sabía que no lo estaba". La mujer ha señalado que el último mensaje que recibió de su hermana fue cuando esta llegó a Madrid: "Era muy sospechoso. El celular estaba apagado y no entraban los mensajes por Whatsapp".

"Antes de llamar al Ayuntamiento, llamamos a la embajada de Perú en España", ha agregado Carolina, cuya actuación ha sido alabada por Susanna Griso: "Has podido evitar una muerte, porque a saber en qué desgracia podría haber terminado esto". "Mi hermana tenía pensado viajar a Madrid por turismo, por eso sacó un billete de ida y vuelta y volvería en quince días", ha destacado Carolina.

De la misma manera, Espejo Público ha hablado con Cristian Saguar, policía municipal de Candeleda (Ávila), donde fue retenida, por primera vez, la víctima: "Recibimos el aviso de la hermana a través de Facebook. Sabíamos que la mujer estaba retenida aquí, pero no dónde. Empezamos a recorrer el pueblo hasta dar con un punto en el que se pidió apoyo a la Guardia Civil y encontramos allí a la mujer".

El agente ha destacado que, cuando encontraron a la mujer en Candeleda, detuvieron al hombre y "de alguna manera, nosotros ya no podemos hacer más": "Esta primera vez, él fue detenido y puesto a disposición judicial. Al tiempo, la hermana se vuelve a poner en contacto conmigo por Facebook para alertarnos de que, otra vez, no sabe nada de su hermana". Por su parte, una de las periodistas del programa ha destacado que un juez dictó una orden de alejamiento y a ella le propusieron vivir en una casa de acogida. Sin embargo, la víctima rechazó la ayuda y se instaló en la casa de la hermana de su pareja, con quien se llevaba bien. Así, él empezó a convencerla de que iba a cambiar y la víctima le dio una tregua, volviendo con él.