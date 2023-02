Ana Rosa Quintana desvela, entre risas, la manía que tiene Joaquín Prat: "Sé que eso no se le puede tocar"

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat cosechan una bonita amistad desde hace años. Tanto es así que la presentadora es la madrina del hijo del danés. Además, él se convirtió en uno de los grandes apoyos de la madrileña cuando tuvo que hacer frente al cáncer.

Durante la emisión de El programa de Ana Rosa se aprecia esta complicidad. Es más, en las últimas semanas, ha sido Ana Rosa quien ha tenido que cubrir a su compañero cuando se ha ausentado de plató por motivos personales.

Esto también ha afectado a Ya es mediodía, programa que presenta Joaquín Prat. Como cada mañana, Ana Rosa, al terminar su programa, da paso al espacio presentado por su compañero. En el paso de hoy -para el que sí se encontraba el presentador- él le ha reprochado, a modo de broma, que le estaban robando tiempo de su espacio.

"De verdad, es que como si no tuviera bastante. Lleva aquí desde las nueve de la mañana", contestó Quintana siguiéndole el juego. Entre carcajadas, su compañero recordó a Belén Esteban para decirle "no me tires de la lengua".

La presentadora no tardó en contestarle que ella no tira ni la lengua ni de nada, a lo que Joaquín Prat respondió: "De los pelos". Al decir esto, la periodista no vaciló en hacer público una de las grandes manías del presentador que muchos desconocían. "No, los pelos ni tocarlos. Yo ya sé que a Joaquín hay una cosa que no se le puede tocar, que es el pelo", confesó Ana.

"Con lo que me han costado...", añadió Joaquín dándole la razón a su amiga. Lo cierto es que, hace unos años, el danés se sometió a un injerto capilar -tal y como él mismo ha desvelado en diferentes ocasiones- para rellenar sus entradas y la coronilla. Y esa es la razón por la que le molesta tanto cuando le tocan su cabello.