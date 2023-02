Alejandro Nieto se coronó como el ganador de Supervivientes 2022. Gracias a su paso por el reality, el gaditano consiguió el premio final de 200.000 euros. Sin embargo, al cobrar el cheque, el modelo descubrió que no se trataba del dinero neto y tenía que pagar impuestos.

Así lo ha contado a través de su cuenta de Instagram muy indignado: "Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes… Me ingresaron 162.000, para que lo sepáis, me quitaron el 19%".

El joven ha arremetido contra Hacienda a través de sus redes sociales para denunciar que, debido a la declaración de la renta, sus beneficios serán aún menores: "Me van a quitar el 21%, quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120.000".

Sin embargo, esto no ha supuesto realmente un problema para el influencer, que no ha dudado en contar en qué se ha gastado los 120.000 euros restantes. El gaditano ha realizado diferentes inversiones en propiedades: "He pagado una casa por 70.000 euros. Me he comprado un coche y me ha costado 29.000 euros. Y tengo que hacer una reforma de la casa".

Sin tener en cuenta para lo que realmente sirven los impuestos, como los servicios básicos públicos o las infraestructuras de las cuales él mismo es usuario, el modelo ha hecho un llamamiento a sus seguidores. "Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir '¡basta ya!'", ha declarado y ha hecho referencia a los trabajadores que cobran en neto mucho menos de lo que su nómina indica en bruto.