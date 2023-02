Daniela Requena confirma su noche de amor con Tom Brusse: "Todo fluyó genial"

Tan solo unos días antes de entrar al pisito de Solos/Solas, Daniela Requena y Tom Brusse acudieron a Pesadilla en el paraíso, donde la periodista confesó haber tenido relaciones íntimas con el exparticipante de La isla de las tentaciones.

Los dos ya llevan un tiempo conociéndose y, de hecho, los colaboradores del reality especulaban que entre ellos había más que una amistad. Y, al parecer, no se equivocaban. Ambos habían salido juntos una noche de fiesta. "Nos lo pasamos muy bien. Estuvimos bailando y todo fluyó genial", expresó la valenciana, sin entrar en más detalles de cómo acabaron la noche.

Sandra Barneda fue más directa y le preguntó a Tom si se había dejado llevar después de la fiesta. "Hace mucho frío en Madrid y hay que calentarse un poquito", fueron las palabras elegidas por el DJ. Una declaración que dejaba entrever que entre los dos hubo una noche de pasión.

Ante esto, la presentadora le dejó caer al que fuera pareja de Melyssa Pinto la posibilidad de volver a LIDLT con su nueva pareja. "Tengo que comprobar si realmente hay amor o no", contestó Tom, sin descartar la ocasión de acudir junto a Daniela Requena.

Ahora, aunque ambos comparten piso en Solos/Solas y la química y la complicidad parece ser palpable, el comportamiento de Tom tiene confusa a la influencer. Durante el programa, Daniela llamó a una amiga para desahogarse, conversación en la que, además, admitía haber tenido relaciones con Tom. "Me acosté con él. Yo me estoy dejando llevar y él se ha puesto un freno", desveló a su amiga.

Daniela Requena explicó en la llamada que se encontraba confusa porque no sabe qué tipo de relación tiene con el francés. "Me ha dicho que está intentando cambiar y no ser tan mujeriego, que quiere estar seguro de sus sentimientos porque me ve muy ilusionada y no quiere hacerme daño", expuso.

Sin embargo, las aclaraciones de Tom no convencen a Daniela, quien sigue sin entender por qué no ha surgido algo más entre ellos si están solos los dos encerrados en el reality. "Nos hemos acostado ya antes, por eso no creo que el problema esté en que no se sienta atraído por mí".