Durante las últimas entregas de Pesadilla en el paraíso, Antonio Montero ha hablado abiertamente de su matrimonio con Marisa Martín Blázquez. Ahora, tras hacer un balance de su paso por la granja y de sus compañeros, se ha vuelto a sincerar con Nagore Robles sobre su vida privada.

El colaborador de Sálvame aseguró estar contento de la experiencia que ha tenido en el programa porque tuvo la oportunidad de que se le conozca tal y como él es. Aunque el periodista tiene una buena relación con sus compañeros, se siente decepcionado con Silvina, que, en sus palabras, "no es nada de lo que vende". Por otro lado, también destacó la astucia de Borja Estrada. "Se ha ido arrimando a quien le ha interesado", expuso.

La intervención del paparazzi tomó otro tono cuando la presentadora le preguntó cuáles eran sus carencias. "No siempre tengo la autoestima bien, dudo mucho de mí. No me gusta verme", respondió cabizbajo.

La presentadora de Nos hemos liado cambió al tema de su esposa, Marisa Martín Blázque, y lo que ella pensará acerca del paso de Montero por el concurso. "Me va a regañar por haber hablado de ella. No le gusta, ni aunque hable bonito", declaró el fotógrafo, quien es consciente de ello, pero le resulta algo inevitable. "No puedo hablar de mi vida sin hablar de ti porque tú eres mi vida", declaró entre lágrimas dirigiéndose directamente a ella.

El colaborador también rememoró algunos momentos crudos de su pasado y que mucho tienen que ver con su matrimonio. "Le he hecho algunas putadas en la vida, los dos nos las habremos hecho", confesó emocionado.

Sin embargo, de lo que más se lamenta es de las fuertes discusiones que él y la colabora de El programa de Ana Rosa han tenido. "De lo que más me arrepiento en mi vida es que en esas controversias hayamos llegado a hablarnos más alto de lo debido, eso es algo que para mí es...", concluyó el paparazzi y se echó a llorar provocando que Nagore Robles le diera un abrazo.