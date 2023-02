Mar López se queda a las puertas de la final de 'Pesadilla en el paraíso': "Me tuve que hacer mi huequito"

Mar López fue la séptima expulsada de Pesadilla en el paraíso durante la noche del jueves. La influencer tuvo que defenderse de las críticas en plató e hizo un repaso de su recorrido por el programa.

La expulsión se debatía entre Antonio Montero, Borja Estrada, Tania Déniz y Mar López. Esta última fue la menos votada por el grupo para llegar a la final.

"Me lo esperaba. Me sabe mal porque estoy a nada de la final, pero también estoy contenta porque he llegado hasta aquí", declaró la influencer cuando desde la habitación del hotel donde se encontraba.

Los colaboradores afirmaron que al principio del concurso a Mar "se le veía poco". Ella respondió sin pensarlo: "Había gente con mucho protagonismo. Me tuve que hacer mi huequito".

Con respecto a las críticas sobre el poco trabajo que hizo en la granja, la expulsada admitió que al principio hacía poco: "Me quedaba mucho en la cama. Pero después ya sí hice más y me puse a trabajar en las cuadras y limpiar mierda".

También tuvo que defenderse de los ataques sobre las peleas que protagonizó con compañeras como Silvina Magari o María José Galera: "Si me dicen algo, me defiendo".

Mar se ha quedado a las puertas de la gran final



🌾 #PesadillaParaíso7

🔵 https://t.co/XoOEwFK3se pic.twitter.com/DKbVg39hqk — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 17, 2023

José Antonio Avilés, exparticipante del reality, opinó que Mar "ha sido completa y real durante el programa, a pesar de no ser la más conocida. Ha dado mucho contenido".