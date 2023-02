Tu horóscopo diario: viernes 17 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 17 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te espera un día de intensa actividad y en el que tendrás que estar atento a muchas situaciones o personas. Tratarás de ir por delante de los acontecimientos aunque a veces no lo podrás conseguir. Finalmente, no va a ser un mal día aunque tampoco saldrán las cosas como a ti te hubiera gustado, todo quedará en empate.

Tauro

Nuevas esperanzas e ilusiones llegan a partir de hoy a tu vida para sacarte de un periodo de crisis, o de bajón, motivado por dificultades en tu vida sentimental o familiar. Pero en parte por tu gran voluntad, y en parte por la ayuda de la suerte, pronto recuperarás tu fortaleza e irás tras nuevos sueños que llenen tus vacíos.

Géminis

Tu sabiduría, habilidad y listeza son tus mejores armas y la palanca que puede llevarte al éxito laboral y financiero. Hoy vas a tener una lucidez mayor de lo habitual y estarás especialmente acertado en tus juicios y decisiones, sobre todo en los negocios e inversiones, y conseguirás que nadie sospeche los pasos que vas a dar.

Cáncer

Este mundo puede ser un verdadero infierno y causarnos el mayor dolor, eso tú ya lo sabes, por eso es necesario que seas muy fuerte. Tienes las mismas cualidades que los demás para enfrentarte a la realidad con éxito, a veces incluso más, pero debes perderle el miedo. Hoy vas a vivir una experiencia relacionada con esto.

Leo

Hoy deberías tener prudencia, no arriesgar más allá de lo debido o incluso evitarlo. No es algo que te guste porque tú siempre eres valiente y arrojado, pero ahora el peligro no está en que te derroten sino en que tu mismo tomes una decisión equivocada y esto te acabe trayendo fracasos o pérdidas en el trabajo o las finanzas.

Virgo

Pensar y pensar antes de actuar, este es el lema que hoy deberías tener grabado en tu interior. En este momento los planetas no forman configuraciones demasiado armoniosas y no te interesa correr riesgos, incluso aunque tus cálculos sean perfectos te podrías encontrar con imprevistos que te lo acaben desbaratando todo.

Libra

Ten mucho cuidado porque aunque según la lógica tú tengas las de ganar tus oponentes no están dispuestos a jugar limpio y recurrirán a lo que sea con tal de arrebatarte aquello por lo que has luchado y te has sacrificado. Las disonancias entre varios planetas harán que sea un día complicado, si puedes mantente al margen.

Escorpio

Muchas veces la habilidad es mucho mejor que la fuerza, y eso es lo que debes tener muy en cuenta en el día de hoy. Tienes que hacer frente a situaciones que no se resolverán con esa gran voluntad, firmeza y pasión con la que arroyas toda clase de obstáculo, sino que ahora tu arma debe ser la astucia y te irá mucho mejor.

Sagitario

Tu gran fe en ti mismo, valor y firmeza te llevarán a triunfar sobre tus enemigos o al menos sobre personas o situaciones que no venían hacia ti con ninguna buena intención. Aunque todo lo tengan a su favor no van a poder contigo y al final saldrás mucho más fortalecido. De todos modos va a ser un día peligroso y difícil.

Capricornio

Hoy las cosas no serán tan sencillas en el trabajo, los negocios o la vida social, todo el mundo parecerá resistirse a tu voluntad o a tus deseos, y aunque al final culmines tu tarea te será mucho más difícil que en días anteriores. Tu autodominio y sangre fría van a ser tus mejores armas en un día en el que debes tener diplomacia.

Acuario

Ten cuidado con los desencuentros, tensiones o incluso peleas, tanto en el trabajo como en tu vida íntima. Eres muy radical en tu modo de ver las cosas y además hoy estarás especialmente dispuesto a saltar por cualquier cosa sin importancia. Pero a los que te rodean les sucederá lo mismo y la tensión se marcará en el ambiente.

Piscis

El destino va a intervenir a favor tuyo y al fin hoy podrás descansar y verte libre de un problema o una preocupación que te ha estado agobiando en estos días anteriores. Pero como lo que te estaba sucediendo no era justo ahora el destino va a liberarte y alejará de ti los peligros y amenazas. Quizás te sientas debilitado en la salud.