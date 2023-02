Miki Nadal celebra el embarazo de su ex, Carola Escámez: "Es felicidad para mi hija"

Miki Nadal atraviesa un momento dulce a nivel personal y profesional, algo que comparte con su expareja, Carola Escámez, quien celebra estar embarazada por segunda vez. Ahora, la hija que ambos tienen en común espera una nueva hermana, y esto hace muy felices a sus padres.

Así lo ha dejado ver el humorista ante los medios de comunicación, a quienes ha declarado que, si su hija es feliz, él lo es también. Por ello, el embarazo de su ex es una buena noticia para ambos.

"Que mi hija tenga una hermanita me parece lo más bonito que le puede pasar, ya le di yo una. El año pasado no tenía ninguna y ya tiene dos, yo feliz, todo lo que sea felicidad para mi hija me viene muy bien", ha contado el colaborador de Zapeando a Europa press.

"Por una hija se hace lo que haga falta y la llegada de un hijo siempre es una alegría", ha señalado el cómico, quien dio la bienvenida a su segunda hija, Galatea, el pasado mes de octubre junto a su actual pareja, Helena Aldea.

Escámez celebró que iba a volver a ser madre a través de un cariñoso post en Instagram el pasado martes, coincidiendo con el Día de San Valentín.

"¿Existe algo más mágico que dos corazones latiendo al mismo tiempo en el mismo cuerpo? Si todo va bien, muy pronto seremos cuatro. ¡Feliz día del amor!", escribió.