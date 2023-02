Entrevista

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, está en plena gira de promoción de su autobiografía, Memorias de un piloto de combate (Arpa), que salió a la venta el pasado miércoles. Acostumbrado a no parar quieto pese a ser "cascao", como él mismo se autodenomina por su discapacidad, Echenique visitó la redacción de 20minutos para hablar de sus vertiginosos nueve años en política, de la actualidad y también de su día a día con una enfermedad que, asegura, le obliga a utilizar "trucos" para poder hacer su trabajo.

Si no reeditaran Gobierno, ¿sería el momento para retirarse?Posiblemente. Habría que verlo. Nosotros hemos sido oposición en el Congreso cuando gobernaba Rajoy, pero es verdad que en esa legislatura Rajoy no tenía mayoría. ¿Cómo es hacer oposición a un Gobierno del PP y Vox con mayoría? Si eso pasa, el futuro de cualquiera de nosotros habrá que revisarlo.

Cuenta en el libro cómo fue viendo poco a poco que se acercaba la salida de Pablo Iglesias de la política. ¿Lo toma como un ejemplo o aún le queda fuelle?La verdad es que no lo sé. Sé que no voy a estar en política muchos años más, pero no sé cuánto tiempo todavía. Está todo muy abierto: la reconfiguración de nuestro espacio político, la pregunta de si vamos a reeditar el Gobierno de coalición... Eso va a definir de forma inevitable el futuro de cualquier persona que estemos en estos momentos en primera línea.

¿A quién se refiere?No me haga poner nombres, que en el libro ya pongo suficientes [risas]. La gente no es boba y se da cuenta perfectamente de quién está dispuesto a ser atacado por decir las cosas como son y quién, cuando hay un debate difícil, renuncia a darlo para tener un trato mediático mejor.

¿Todo el mundo da esas batallas?Siempre ha habido gente que no. El poder no tiene ningún problema porque exista una izquierda, siempre que esté más o menos domesticada.

Ha titulado su libro 'Memorias de un piloto de combate'. ¿El Congreso es una guerra?Tiene más que ver con mi personalidad. Para hacer política que aspira a tocar los privilegios de gente muy poderosa no puedes evitar el combate. No es algo que te apetezca o que te guste, sino que es una necesidad.

¿Cómo es el día a día de un portavoz "cascao", como dice usted, en el Congreso?No quiero sentar cátedra porque cada persona con discapacidad es distinta. Pero lo que a mi me ha permitido tener una vida medianamente activa es buscar trucos para hacer las cosas. Tengo un 'prompter' en la tableta, escribo con el ratón con un teclado en pantalla, utilizo el dictado de voz, y muchas veces tengo que memorizar cosas que otra gente puede llevar en tarjetas. Lo que empieza a dar un poquito de vergüenza es que todavía no hemos conseguido que el Congreso adapte mi escaño.

En el libro insiste en que los ataques mediáticos a Podemos les han dañado. ¿Ustedes no han cometido errores?Evidentemente, no todo es desgaste mediático. Las peleas internas que tuvimos nos hicieron mucho daño: lo cuento en el libro con todo lujo de detalles. Pero también hemos visto más de un año fascistas en la puerta de la casa de Pablo [Iglesias], hemos visto juicios sin pruebas que se alargan durante años y que llenan tertulias de acusaciones turbias que son mentira.

Usted fue uno de los negociadores del pacto de Gobierno con el PSOE . ¿Qué balance hace tres años después?Positivo, sin duda. Se han roto un montón de tabúes en este período: quién hubiera pensado que el PSOE le iba a poner un impuesto a la banca, un impuesto a las energéticas o un impuesto a las grandes fortunas, que iba a intervenir el mercado eléctrico o el de la vivienda.



¿Ha merecido entonces la pena tragarse ‘sapos’?Es imposible transformar la sociedad si uno no está dispuesto a mancharse las manos. Las posiciones que dicen que de momento hay que esperar porque no podemos entrar en un gobierno con el PSOE, porque eso mancha nuestra pureza ideológica, son lícitas, pero no van a cambiar la realidad. Y la gente más vulnerable tiene prisa.

Dice que en diez minutos de negociación queda claro si el interlocutor quiere o no un acuerdo. ¿Por qué no se llega a uno para reformar la ley del sí es sí?De momento, y lamentablemente, porque el PSOE no quiere. Ojalá eso cambie en los próximos días, pero cuando rompes unilateralmente la negociación, presentas una propuesta de ley casi igual a la del PP y, cuando la ministra de Igualdad te pide una reunión, no se la das... blanco y en botella.



¿Qué le parecen las críticas del Tribunal Supremo a la eliminación del delito de sedición en la sentencia sobre Oriol Junqueras?Creo que estamos ante un nuevo caso en el cual una parte del poder judicial quiere mandar un mensaje al Gobierno y al presidente: "aquí mando yo". Y no ocurre solamente en esta materia, también pasa con esa minoría de jueces que están aplicando mal la ley del 'solo sí es sí'. "Ustedes pueden hacer leyes en el Parlamento, incluso pueden formar Gobierno, pero cuando llega la hora de poner la sentencia, aquí mando yo".