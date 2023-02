Gerard Piqué y Clara Chía acudieron este miércoles a celebrar la final de la copa Catalunya, cita en la que se dejaron ver muy habladores y cariñosos, tal y como se pudo comprobar durante el partido entre el Andorra y el Badalona CF.

La pareja, que cada vez se muestra más cómoda ante los medios de comunicación, fue vista en el estadio del Badalona compartiendo besos y gestos de cariño. Eso sí, quien estuvo más presente del partido fue el exfutbolista, pues la joven, tal y como apuntan desde La Vanguardia, estuvo muy atenta al teléfono móvil.

Un detalle que llamó la atención fue que Piqué y Chía presenciaron el encuentro entre los equipos catalanes desde el palco en lugar de pasar tiempo en la grada con sus conocidos.

Más tarde, la pareja fue vista a la salida del evento, cogidos de la mano y charlando cómodamente, tal y como se aprecia en los vídeos publicados por el tiktoker @huescarcg1903.

Las imágenes de este miércoles llegan después de que el deportista hablara de Shakira durante una entrevista, afirmando que ella es, probablemente, la persona más famosa de su entorno.

Por otro lado, Shakira publicó el pasado 14 de febrero un vídeo en TikTok limpiando la casa a ritmo de I might kill my ex, canción de SZA que se traduce como Mataría a mi ex. Una publicación que ha llegado a comentarse en platós como el de El programa de Ana Rosa, donde el colaborador Alessandro Lequio consideró que dicho mensaje "se puede considerar violencia".