Tamara Falcó e Íñigo Onieva han reaparecido juntos en un evento tras su reconciliación, concretamente en la Fashion Week de Madrid. Así lo ha retransmitido y mostrado Sálvame, con una sorpresa adicional: las disculpas de su colaboradora Pilar Vidal con el prometido de la marquesa de Griñón.

La hija de Isabel Preysler ha presentado una nueva colección en el evento, pero ha sido en la presentación de Pedro del Hierro cuando la pareja se ha vuelto a dejar ver en público. El programa de Telecinco ha conectado con su reportero allí, quien estaba con Vidal.

Y es que la periodista no ha tenido las mejores palabras hacia el empresario, principalmente por su infidelidad. Cuando Omar Suárez ha anunciado que ha vivido en directo la disculpa de la periodista con Onieva, los tertulianos se han sorprendido desde plató. "Como se dice vulgarmente, Pilar, nos hemos bajado las bragas", le ha señalado Jorge Javier Vázquez.

"No, cariño. La que es profesional, es profesional, y no me he bajado las bragas. Simplemente he hecho lo que le prometí de regalo de bodas. Lo había hablado con Tamara, que si hoy nos veíamos, me iba a acercar a él y le he ido a pedir disculpas por si alguna vez le había molestado", ha contado Pilar Vidal.

La periodista ha seguido relatando: "Estaba muy nervioso y lo he visto muy delgado, supongo que por los nervios de la boda". "Me he acercado y le he dicho que quería que supiese que he enterrado el hacha de guerra. Él me ha contestado que no pasa nada, que entiende que es mi trabajo. También le he dicho que hay algo que nos un a los dos, que es Tamara", ha contado.

Además, ha sido clara con sus intereses: "Nunca trabajo a las órdenes de nadie, trabajo para mí. Sí que es verdad que tengo mejor relación con Tamara, a la que quiero mucho. Y si hacen daño a quien tienes cariño, obviamente sales en su defensa". "He enterrado el hacha de guerra, no le he pedido disculpas", se ha corregido la periodista.

Sus compañeros le han señalado en plató han insistido en que sirve a la marquesa de Griñón, con lo que la periodista se ha defendido. "¿Cómo podéis decir que estoy al servicio si soy la única que tiene un burofax de Íñigo Onieva soy yo?", ha recordado. "Le he dicho que le pedía disculpas por si alguna vez había sido muy dura", ha detallado.