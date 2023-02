Molinos contra placas solares: el sector eólico pide a Ribera limitar la oferta de fotovoltaica para evitar electricidad "a cero euros"

Las empresas de energía eólica temen que el incremento paulatino de electricidad de origen renovable lleve al sector a "morir de éxito" y por eso han reclamado al Ministerio de Transición Ecológica que ordene y "regule" de algún modo la oferta de eólica, pero sobre todo de fotovoltaica, para evitar que los precios caigan a "cero euros". Un precio tan bajo ya casi se ha alcanzado en algunas horas de algunos días para beneficio de los consumidores, pero el sector eólico advierte de que haría que los generadores de electricidad no pudieran ni obtener beneficios ni recuperar la inversión.

La Asociación Eólica Española (AEE) ha hecho esta reclamación al departamento que dirige Teresa Ribera, para que de alguna manera controle la oferta de electricidad de origen renovable, particularmente de fotovoltaica, dentro de la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que ultima el Ministerio para adaptar los objetivos de renovables en 2030 a la realidad actual, en la que los que se establecieron hace unos años ya quedan prácticamente superados.

Es ahí donde el sector de la eólica quiere ver alguna medida que apacigüe la "gran preocupación" que el presidente de la AEE, Juan Diego Díaz, manifestó en unas recientes jornadas en Madrid, donde alertó de que debido al despliegue a pasos agigantados de la energía fotovoltaica, la más barata de todas, existe la posibilidad de llegar a una situación en la que la electricidad se ofrezca a un precio de pocos euros el MWh, o incluso a coste cero que este colectivo considera que perjudicaría a todo el sector de las renovables. Según esta lectura, la electricidad baratísima que tanto beneficiaría a los consumidores podría suponer un gran perjuicio al mismo sector renovable.

El problema que ve el sector eólico tiene que ver con la creciente generación de electricidad con energía solar, que seguirá incrementándose en los próximos años incluso si los 40.000 megavatios que suman los proyectos que tuvieron evaluación ambiental positiva el pasado 25 de enero se quedan solo en la mitad, 20 gigavatios. Los proyectos de eólica con evaluación positiva suman unos 10 gigavatios. Según la AEE, con la finalización de estos parques solares en el plazo debido de dos años, llegará un momento, sobre todo en primavera y verano, en que habrá días en los que durante las horas de sol sólo entrará al sistema energía fotovoltaica por esta enorme capacidad de generación. Como es la más barata de todas, es la primera que entra en el mix energético y si hay tanta como para hacer innecesario que entren otras tecnologías, será la que marque el precio final, que podría ser de pocos euros o de "cero euros", dice Díaz.

La eólica sigue siendo una energía barata pero no tanto, de modo que, como el resto de tecnologías, se vería arrastrada a cobrar muy barata la electricidad que pueda verter a la red. "Existe el riesgo de morir de éxito", dice Díaz. "Esto llevaría a tirar los precios totalmente, haciendo imposible que se pueda, no ya tener beneficio sino recuperar inversiones", afirma.

Lo que piden a Ribera para evitar esto es que regule la oferta de renovables, estableciendo unos cupos de fotovoltaica y eólica, que se revisarían en función de lo que se incremente la demanda. La AEE toma como modelo las previsiones que ya figuran en el PNIEC que se va a actualizar, en el que el Gobierno estimaba que en 2030 debía tener una potencia instalada de 50 gigavatios de eólica o 39 de solar, por ejemplo. Quiere que el Gobierno establezca potencias máximas de las dos tecnologías y que se establezca un orden de prelación, en lugar de admitir toda la electricidad que se genera por cada energía por orden de precio, del más barato al mas caro, como ahora. En el contexto actual, el sector eólico cree que el orden de acceso de la electricidad al sistema debería quedar determinado por el orden en que los proyectos se vayan construyendo y entrando en funcionamiento.

Subastas para dar estabilidad

De momento, el Ministerio de Transición Ecológica no recoge el guante. En primer lugar, allí precisan que esta regulación no podría encuadrarse en el PNIEC, donde las cifras de potencia instalada no son más que una "proyección" no sujeta a la evolución del sector que en los últimos años ha dejado claro que podrá superar estas metas antes de la fecha prevista.

Como mucho, fuentes del ministerio apuntan a que esto podría regularse en el marco de la reforma del mercado eléctrico de la UE. Si se toma en cuenta la propuesta española, sería mediante los llamados "contratos por diferencias", las subastas reguladas que ya se hacen y en las que el Gobierno ofrece un precio por instalar o producir una determinada cantidad de gigavatios en un plazo de tiempo determinado, generalmente entre 10 y 12 años. El sector ha ido abandonando las subastas en favor de los acuerdos privados con las comercializadoras o grandes consumidores de electricidad, pero el Ministerio apunta a esta fórmula como la manera de asegurar a los productores de electricidad de origen eólica y solar un precio constante con el que cubrir costes y tener beneficios, independientemente del precio que se pague por la electricidad en el mercado en cada momento.

Algo parecido argumenta el sector fotovoltaico, señalado por el eólico por el abaratamiento extremo que provoca del precio de la electricidad. La AEE se muestra "extrañada" de que no se hayan sumado a su petición al Ministerio pero desde la Unión Fotovoltaica (UNEF) -que agrupa a los principales actores del sector de la energía solar- dice que "no tiene sentido" que el mercado asigne primero kilovatios a un precio más caro sobre uno más barato.

El director general de UNEF, José Donoso, contempla que puedan ponerse "algún tipo de suelo" en el precio de las renovables pero siempre que las renovables tengan prioridad y, aunque no solo como el Ministerio, señala a las subastas para los productores que busquen asegurarse una retribución. "Si quieres seguridad, vete a la subasta. Si quieres mercado, tienes que ir al mercado, pero todo no se puede.