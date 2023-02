El pasado miércoles, Patricia Steisy, conocido rostro de Telecinco, denunciaba en Ya es mediodía haber sido utilizada como gancho por un supuesto estafador que, a costa de la imagen de famosos a los que decía representar, engañó a varios locales y discotecas.

Durante su intervención, la influencer dio a conocer cómo el estafador se puso en contacto con ella y, a la vez, con el propietario de una discoteca. El delincuente aseguraba que Steisy haría un bolo en el local y, para ello, pedía al famoso grabar un vídeo comprometiéndose a llevar a cabo el evento. Sin embargo, cuando el empresario hacía el depósito del dinero, el estafador se marchaba sin dejar rastro.

Este jueves, el matinal de Telecinco ha destacado que el falso representante y supuesto estafador contaba con hasta ocho famosos con los que engañar a los empresarios: Steisy, Fani Carbajo, Bea Retamal, Amor Romeira, Iván González, Tom Brusse y Manuel González, todos ellos, conocidos rostros de diversos realities de Mediaset.

Además, Ya es mediodía ha mostrado algunos de los mensajes que el presunto estafador ha enviado a Steisy amenazándola: "Ten mucho cuidado con lo que haces o dices de mí porque no me pones cara aún, pero muy pronto vas a saber quién soy. Tiempo al tiempo, que muy prontito nos vamos a encontrar tú y yo a ver si tienes los cojones suficientes de darme la cara. Se te van a quitar a ti las ganas de hablar de mi en la tele, hija de puta".

El programa de Joaquín Prat ha contactado en directo con José Amado, portavoz de la comandancia de la Guardia Civil de Albacete, quien ha destacado que, al investigar al estafador, han encontrado otros doce delitos de la misma naturaleza: "Los anticipos iban desde los 150 hasta los 1.400 euros. Para dar más veracidad a los hechos, además del contrato que pactaba con el famoso, mandaba un vídeo de él. De esta forma, obtenía el anticipo que necesitaba, siempre mediante transferencia bancaria o directa, alegando que las transferencias programadas tardaban varios días y que la contratación podía subir de precio".

De la misma manera, el matinal ha contactado en directo con Fani Carbajo, quien ha destacado que el supuesto estafador le pidió un audio para mandárselo al empresario de la discoteca: "Este chico sigue haciendo estafas. Conmigo lleva desde 2020 haciendo estas cosas".

"Yo tenía un bolo hace poco en Sevilla y contacté con él. Con los billetes, dejó de dar señales. Escribí a la discoteca por Instagram y no tenía nada que ver lo que yo había hablado con el supuesto representante con lo que me decían ellos. Atando cabos, dije 'este chico no es Martín, es el estafador, que se ha cambiado de nombre'", ha relatado la influencer.