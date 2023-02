AuronPlay reaparece y niega las acusaciones de 'grooming': "No he hablado con ella sabiendo que era menor de edad"

Tras una semana de parón, AuronPlay ha vuelto para defenderse de todas las acusaciones que ha recibido en la última semana sobre su presencial en internet en 2013.

Aunque antes de irse ya reconoció sentirse muy avergonzado por la clase de tuits de humor negro que se habían publicado, tras su marcha comenzaron a salir a la luz comportamientos muy inapropiado ligando con adolescentes mientras tenía 24 años.

Una usuaria, Claudia, le acusó de grooming y, desde entonces, su hilo ha despertado más testimonios parecidos y mucho acoso a ambas partes. Quedaba por escuchar la versión de AuronPlay de los hechos y, por eso, ha publicado un vídeo de más de 10 minutos llamado "Fin".

Con el objetivo de zanjar el tema, ha declarado que "niega rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo que era menor de edad". Asegura que la acusación le hizo hasta vomitar y ha sido un intento para "matarlo cuando estaba más destrozado".

"Supuestamente, cuando yo hablaba con ella, yo no me acuerdo", ha explicado: "Ella tenía un perfil que ponía 1998 e indicaba que era menor edad, pero cuando la gente investigó la captura era de mayo de 2013 y yo empecé a hablar con ella más tarde, cuando tenía otro perfil y ningún año de nacimiento".

"No soy ningún degenerado", ha reiterado, mientras aseguraba que, aunque no confirma que las conversaciones hayan sucedido de verdad, si así fuera, se disculpa por no haber comprobado mejor con quien hablaba.

"Si es cierto que hablé con ella, no tengo problemas en admitir la culpa de no haber comprobado bien la edad, cargo con ello y me disculpo personalmente", ha añadido: "Quiero que sepas que nunca quise causarte ningún daño y me da mucho asco este tema".

Además, ha condenado el acoso que ha sufrido la chica, que lleva días siendo acusada de falsificar las pruebas que había aportado y haber mentido. Un ataque que se ha intensificado tras la publicación del vídeo, que ha tenido muchas reacciones.

El futuro de AuronPlay en Twitch

Por otra parte, ha asegurado que esta polémica ha sido "un sabotaje": "Un ataque perfectamente coordinado para tumbar mi carrera". Según ha comentado, ha visto foros de internet que han trabajado para "hundirle en la miseria" publicando su dirección, amenazando a sus familiares, hablando con marcas para que le despidan y difamándole "hasta puntos que no creía lo que estaba leyendo".

Asegura que está incrédulo en los últimos días, intentando averiguar qué ha ocurrido o "a quién ha molestado". "No ha sido natural, no ha pasado porque tenía que pasar", ha reiterado, ya que muchos seguidores sabían de su comportamiento previo a 2015.

"¿Me han quitado todo? Probablemente, pero hay una cosa que nunca me podrán quitar: la cámara, el micrófono y la verdad", ha sentenciado, anunciando que "se irá cuando quiera" de Twitch. Mientras seguirá descansando por su salud mental y espera "seguir con lo que tenía planeado" y que "volvamos a vernos pronto".