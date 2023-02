Llegan las alergias a España: estos son los niveles del ciprés y otras plantas

Las alergias a los pólenes no solo se producen en los meses de primavera, ya que algunos árboles, como las cupresáceas o los alisos, empiezan a florecer en la época de invierno. Por tanto, no es de extrañar que síntomas como estornudos, cansancio, dolor de garganta, picor nasal o mucosidad sean consecuencia de un proceso alérgico, y no de un resfriado o una gripe. De hecho, como destacan los especialistas en meteorología de Eltiempo.es, se está produciendo una mayor incidencia de polen en estos últimos días en España, sobre todo de cupresáceas y cipreses.

"Unos altos índices que han incrementado también sus efectos en la población, agravando los síntomas de alergia como el moqueo, los estornudos o el picor de ojos", subrayan. Esta semana, se han registrado niveles de polen de estas plantas por encima de lo normal en provincias como Granada, Toledo, Castellón, Tarragona, Gerona, Zaragoza, Huesca, Soria o Navarra. Asimismo, añaden los expertos, los niveles están siendo muy elevados en Lugo, Palencia, Cuenca y Guadalajara.

Por qué aumentan los niveles de polen en invierno

Pero, ¿a qué se debe esta incidencia? Por un lado, la situación anticiclónica durante el mes de febrero y el aumento de las temperaturas, han hecho que las floraciones se hayan adelantado. "Esta alta incidencia se debe al inicio del periodo de floración de las cupresáceas y a su relación con el cambio climático y la contaminación", indican en Eltiempo.es. A estos factores se suma la ausencia de lluvias, ya que limpian el ambiente y disminuyen los niveles de alérgenos.

En este sentido, el polen procedente de las cupresáceas es el más habitual durante los meses de enero, febrero y marzo, y da lugar a los síntomas más característicos de la alergia. Para la semana del 15 al 22 de febrero, los pronósticos de Eltiempo.es recogen niveles elevados de ciprés, alisos y fresno en algunos puntos del país, como Córdoba, Palencia, Guadalajara, Girona, Soria o Lugo.

Altos niveles de aliso para los próximos días

Para estos días se esperan niveles altos de polen de aliso, sobre todo en Galicia, Extremadura y Castilla y León, según los modelos de referencia de Meteored. "También registrarse picos significativos en otras zonas del interior y de la vertiente cantábrica", añaden.

Durante el fin de semana, las concentraciones de este polen también serán importantes en "el Alto Ebro, Cantábrico oriental, provincia de Guadalajara, noreste de Cataluña, extremo occidental de Castilla-La Mancha y en algunos sectores de la Comunidad de Madrid y de Aragón".