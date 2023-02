Orestes y Rafa fracasan en la 'Pista Musical' de 'Pasapalabra' con una canción de Mecano

La Pista Musical en Pasapalabra suele dar momentos muy destacados entre los concursantes o los invitados. Incluso Roberto Leal ha tenido alguna actuación notable.

Pero este miércoles, tanto Orestes como Rafa lo pasaron muy mal en la prueba, en la que se fueron de vacío y sin ningún segundo de premio al ser incapaces de identificar el tema Busco algo barato de Mecano.

"Año de la canción, 1984, por cinco segundos... ¡Música!", exclamó Leal. Orestes fue el más rápido, pero no supo responder. En el rebote, Rafa tampoco adivinó la canción.

El que sí la sabía era Mario Vaquerizo, nervioso por no poder intervenir y ayudar a Orestes, con el que compartía el equipo naranja. "Vamos a un verso de la canción: He visto un cuadro, he visto unos pendientes", explicó el presentador.

Mario Vaquerizo, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

Pero ni el burgalés ni el sevillano supieron responder. Tras unos segundos de la canción volvieron a intentarlo sugiriendo nombres de forma aleatoria: "Gran ganga, Busco una hipoteca...", poniendo nervioso a Vaquerizo: "¿Pero cómo se va a llamar así una canción?".

El conductor del concurso les dio una nueva pista: "El título dicho con otras palabras, aunque el original son tres: Ando a la caza de una cosa económica". Rafa fue el más rápido en apretar el pulsador, pero falló.

La última pista fueron unos segundos más de canción, pero ambos concursantes siguieron sin saber de qué tema se trataba. Primero falló Orestes y luego Rafa, quedándose sin lograr ningún segundo en la prueba ninguno de los dos.