Ernesto Sevilla desvela en 'El Hormiguero' cuál es su mayor afición: "Lo hago si no tengo nada más que hacer"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, Pobre Diablo, una ficción de animación para adultos que HBO Max estrenará el 17 de febrero.

Tras comentar las anécdotas de la gala de los Premios Goya que presentaron los cómicos en 2019, cómo había sido el proceso de creación y doblaje de la serie o de sus recuerdos estudiando Bellas Artes en Cuenca, Pablo Motos quiso comentar alguna anécdota personal de los invitados.

"Ernesto, el otro día me contó Joaquín que no tienes ninguna otra afición más allá de ver películas: ¿Eso es así?", le preguntó el presentador al albaceteño. "Así es, bueno, mis aficiones son ver películas e irme a los bares a tomarme una cerveza de vez en cuando", admitió Sevilla.

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Pero Motos insistió en el tema: "¿De cuántas películas estamos hablando? ¿Cuántas puedes verte a la semana?". El invitado dudó, pero le respondió que "en una semana no lo sé, pero en un día flojo... por lo menos me veo cinco", admitió.

"Pero claro, si no tengo nada más que hacer. Encima, muchas de ellas ya las he visto", añadió. El conductor del programa, intrigado, quiso saber si alguna de las cintas que veía le parecían mala, pero le gustaba mucho.

"Es que no las considero malas, porque muchas de las que la gente piensa eso de ellas, me gustan. Para mí no hay ninguna película mala. Por ejemplo, El príncipe de Zamunda es una obra maestra, la segunda, es más flojilla...", confesó entre risas.