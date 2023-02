Tu horóscopo diario: jueves 16 de febrero de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 16 de febrero de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te sentirás impulsado a correr riesgos, a atreverte con proyectos u otras cosas que hasta el momento no habías abordado por prudencia. Pero aunque este año te protegen excelentes influencias planetarias, sin embargo, debes tener cuidado porque hoy Saturno se hallará muy poderoso y las cosas podrían no salirte bien.

Tauro

Los asuntos del corazón van a continuar causándote preocupaciones o, en su caso, serás tú quien tendrás que preocuparte por alguno de tus seres más queridos. No es el momento de ser feliz o recibir grandes muestras de cariño, sino más bien de dar y estar pendiente de aquellos que más quieres. Riesgo de una traición.

Géminis

Suerte o cambios favorable en el terreno profesional. Encontrarás apoyo y protección allí donde hasta el momento tan solo habías encontrado recelo o indiferencia. Un giro favorable de los planetas te brindará una oportunidad de conseguir éxitos o resolver problemas o bloqueos que han estado obstruyendo tu camino.

Cáncer

Saturno reina estos días sobre el cielo y eso para ti va a ser bueno porque te obligará a tomar conciencia de la realidad, a tener los pies en la tierra y preocuparte de las cosas del presente, aunque esto no quiere decir que debas renunciar a tus sueños y tu vida interior. El camino no va a ser fácil, pero te acabará trayendo éxitos.

Leo

Tienes una gran protección planetaria y hoy mismo vas a tomar conciencia de ello porque intentarán hacerte alguna estafa o alguna traición, relacionada con el trabajo o las finanzas, pero no les va a salir bien. La suerte no solo te ayuda a lograr éxitos, sino que igualmente te va a proteger de tus enemigos y sus conspiraciones.

Virgo

Tu carácter suele ser bastante radical y no te gustan las medias tintas o los compadreos, pero si quieres arreglar un problema que vas a tener hoy vas a tener que mostrar muchas más diplomacia y mano izquierda de la que te gustaría, si no quieres que se convierta en un problemón que te puede traer muy malas consecuencias.

Libra

A veces no sirve la buena voluntad o las más excelsas habilidades diplomáticas, sino que es no hay más remedio que dar un puñetazo en la mesa e imponer tu voluntad o tus puntos de vista si no quieres que te anulen o te quiten de en medio, y este es la prueba a la que vas a tener que enfrentarte hoy en tu ámbito de trabajo.

Escorpio

El maléfico planeta Saturno se hallará hoy muy poderoso, y todo indica que podría hacerte daño en el amor o en otro ámbito importante relacionado con tu vida íntima. Te vas a enfrentar a un desengaño aunque en el fondo será una suerte para ti, ya que esto mismo podría estallar en un futuro, pero te haría mucho más daño.

Sagitario

Conviene que hoy tengas mucho cuidado con los asuntos de dinero, sobre todo si tienes que realizar alguna gran operación de negocios o correr algún riesgo importante. Las cosas no son como parecen y aunque tú te sientas seguro y creas tenerlo todo muy controlado no dejes de tomar precauciones o ir con mucha prudencia.

Capricornio

Hoy tu planeta regente, Saturno, se hallará muy poderoso y eso te traerá suerte o hará que tus esfuerzos den el fruto esperado en el terreno laboral, económico y social. No esperes nada de la suerte, pero podrás recoger todo aquello que siembres, hasta incluso con creces; o también lo que sembraste hacía ya mucho más tiempo.

Acuario

Contigo todo suele ir al revés porque hoy será un día difícil para casi todos los demás signos, sin embargo, en tu caso va a ser lo contrario y vas a remar a favor del viento tanto en los asuntos de trabajo, como en las relaciones sociales o el amor. Incluso tendrás suerte a la hora de tomar iniciativas o para hacer nuevas amistades.

Piscis

Te conviene hacer lo posible por no destacar ni llamar la atención, tanto en tu trabajo como en tu medio social, al menos en el día de hoy. No habrá buena energía en el ambiente y te podría llegar un disgusto o incluso algo peor por donde menos te lo esperes. Es un día ideal para pasar desapercibido y dejar que se estrellen otros.