Qué medidas de seguridad podemos tomar para evitar que nuestros loros se escapen

A la hora de tener cualquier animal de compañía en casa debemos tener también en cuenta que se pueden producir accidentes o escapes. Es por este motivo que cada vez es más común que las protectoras de animales pidan a los futuros tutores que aseguren puertas y ventanas, según si vamos a adoptar un perro, gato o algún exótico.

En el caso de los loros, todavía se producen muchos escapes por la confianza en pensar que "no se va a ir", pero la realidad es que nuestros pequeños emplumados puede salir volando por nuestra ventana en cualquier momento.

Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad, explica que existen dos causas principales de escape: una ligada a las temperaturas y a que dejamos las ventanas abiertas y, la otra, la capacidad de algunos loros de abrir las puertas de sus jaulas.

"Solo hay que analizar un poco los datos de los grupos de aves perdidas para ver los patrones de tiempo y espacio", detalla Valls. "Fundamentalmente se dan en verano, y con más frecuencia en el sur de España que en el norte. ¿Por qué? Porque cuando suben las temperaturas es cuando es más probable que tengamos ventanas abiertas y el loro se escape".

Sin embargo, que nuestro loro se escape no siempre viene dado por un descuido nuestro, también puede ser que nuestra pequeña ave sea capaz de abrir por sí sola la puerta de su jaula. "Son capaces de aprenderlo por sí mismos, saben dónde está la apertura y nos ven cómo nosotros la utilizamos", asegura el experto en psitácidas. "Interaccionando un poco con ellas pueden terminar abriéndola".

¿Cómo evitar escapes?

No obstante, existen varias maneras de proteger nuestra casa y, por ende, también a nuestros loros de terminar perdidos por nuestra ciudad. Empezando por optar por una jaula segura. "Cuando vamos a adquirirla debemos fijarnos en el mecanismo de apertura, cerciorarnos de que sea seguro", aconseja Valls.

"Aunque no es algo sencillo de evaluar a simple vista, ya que los loros pueden sorprendernos con su habilidad, sí que podremos diferenciar cuales son más seguros", añade. "Ante cualquier duda, podemos comprar mosquetones pequeños, que no permitan la apertura de la puerta para que permita que el animal se escape, a modo de doble medida de seguridad".

En cuanto a las medidas de seguridad a tomar en casa, tenemos dos maneras de proteger a nuestros loros de los escapes: o bien encerrarnos en casa y adecuar el espacio a nuestras necesidades y la de nuestros emplumados; o colocar barreras en las ventanas.

"Con el calor solemos tener todo más abierto pero siempre podemos optar por cerrar y poner un aire acondicionado, aunque teniendo cuidado de que no le caiga el chorro del aire directamente al animal o que no se reseque mucho el ambiente", aconseja Valls. "Otra opción también es la de utilizar un ventilador seguro para ellos, no como los de techo, con los que pueden golpearse".

Si esta opción no es adecuada para nosotros y preferimos seguir abriendo las ventanas, lo cual es también positivo para el animal ya que cambiamos el aire y podemos permitir que le incida directamente la luz del sol, debemos tomar precauciones.

"Podemos colocar o mosquiteras o paneles de malla", cuenta el experto en psitácidas. "Las primeras son la opción más típica, tendrían que ser de acero inoxidable, para que no las rompan tan fácilmente, pero siempre vigilando, porque pueden llegar a hacer agujeros en ellas".

Es por este motivo que Valls considera más seguros los paneles de malla. "No son tan fáciles de encontrar y tendremos que poner una a medida, pero nuestros loros no las pueden romper, por lo que son la opción más segura", concluye.