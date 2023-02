Kiko Matamoros le manda un mensaje a Bárbara Rey: "Si es mentira lo que yo he contado aquí, desmiéntelo"

La entrevista de Viajando con Chester a Bárbara Rey ha causado numerosas reacciones. Sálvame se ha hecho eco de las declaraciones más impactantes de la vedette, y Kiko Matamoros ha desvelado algunos detalles del pasado de la actriz, que no han parecido gustarles a la actriz.

El colaborador sacaba a relucir el trato de favor de la vedette en su trabajo televisivo como presentadora, concretamente en un programa de cocina de mañanas en la televisión valenciana autonómica Canal 9. "Podía tener como mucho 15.000 espectadores, y ella habría ganado como 4 millones", ha declarado.

Tras un rato, Chelo García-Cortés ha desvelado que había hablado durante la publicidad con Bárbara Rey. "Me acaba de decir ahora que estaba muy tranquila en esa entrevista", ha explicado.

"Está molesta por lo que está diciendo Kiko, y me ha dicho que Mar Flores ganaba muchísimo más", ha remarcado la periodista. "Me ha dicho que qué le pasa a Kiko con ella", ha explicado García-Cortés.

Matamoros le ha mandado entonces un mensaje, directamente a cámara: "No solo no tengo ningún interés en perjudicarte, sino que he empezado el programa alabándote". "Si es mentira lo que yo he contado, desmiénteselo a Chelo o a mí", le ha señalado.

"Lo importante son tus encuentros con el rey, tus silencios hasta donde fueron y por qué, cómo utilizaste las grabaciones para lucrarte...", ha lanzado el colaborador. Posteriormente, el Kiko Matamoros ha dado la cifra contrastada de lo que ganó Bárbara Rey: un millón y medio de euros al año durante cuatro años.