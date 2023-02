El relato de Bárbara Rey en Viajando con Chester causó distintas reacciones. Tras esta esperada entrevista, Risto Mejide ha anunciado otra impactante conversación que se emitirá en el formato de prime time la próxima semana: el publicista hablará con Fayna Bethencourt, la expareja de Carlos Navarro 'el Yoyas'.

Mejide ha dado el adelanto en Todo es mentira: "Ella quiere hablar y poner los puntos sobre las íes ahora que su exmarido condenado por agresión está fugado y, además, haya dado una entrevista defendiendo su inocencia".

Tras lanzar la noticia, Mejide ha dado un paso más: "En medio de eso hay un tema crucial. Fayna hace otra denuncia, que podría ser otro agujero, aunque hay que cercionarse que le esté pasando a otras mujeres, pero a ella sí le ha perjudicado".

El presentador ha puesto entonces sobre la mesa el procedimiento que se ha llevado a cabo con 'el Yoyas': "Tú te vas al calabozo si eres presunto maltratador. ¿Qué ha pasado con Carlos Navarro y otros maltratadores condenados? Eres condenado y vas a tu casa". De hecho, el condenado tiene diez días para entrar en prisión.

"En ese impás es cuando Carlos Navarro se fuga. Y quien dice fugarse, puede decir ir a por la víctima de nuevo. Y ahí hay un problema legal que yo no alcanzo a entender. Cómo es posible que siendo presunto vayas al calabozo y condenado vayas a tu casa", ha expuesto el publicista.

Para conocer bien la situación jurídica, el programa de Cuatro ha conectado con el magistrado Joaquim Bosh, quien ha explicado lo mismo que el presentador. "Los condenados tienen un plazo de 10 días para presentarse voluntariamente, y si no lo hacen se ordena su detención".

"Cuando hay una sentencia condenatoria está en libertad, a no ser que se tome una medida cautelar. Si no se ha tomado es porque no se han visto indicios para ello", ha explicado. Tomando como ejemplo la fuga de Carlos Navarro, el experto ha sido claro: "Eso pasa con mujeres que son denunciantes, que tienen a su favor una sentencia condenatoria y no se ha acordado una prisión provisional".