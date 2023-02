Lucy Hale, de 'Pretty Little Liars', celebra que lleva un año estando sobria: "Ha sido un viaje principalmente privado"

San Valentín es una fecha en la que las parejas aprovechan la ocasión para declarar su amor a los cuatro vientos. Quienes no están en una relación, lo que hacen es celebrar que también existe el amor propio.

Lucy Hale es ejemplo de ello. Y es que la actriz que interpreta a Aria Montgomery en Pretty Little Liars ha publicado una fotografía de una tarta en la que celebra "un año".

"Esta es una publicación alternativa del Día de San Valentín. Esta es una publicación sobre el amor propio y sobre la cosa más grande que he hecho nunca. El 2 de enero de 2023 celebré un año sin beber alcohol", explica Hale en el texto con el que acompaña a la fotografía.

Esta información era desconocida para todos sus seguidores, pues la actriz apunta que "el camino, en su mayoría, ha sido privado". "Me he sentido empujada hoy para que cualquiera que esté sufriendo sepa que no está solo y es querido", concluye con su declaración.

Su publicación se ha llenado de un aluvión de mensajes de apoyo y cariño por parte tanto de sus fans, como de amigos y compañeros de profesión. "Esto es valiente e inspirador. Te mereces todo el amor propio y amor de otros que va con ello", comenta Troian Bellisario. "Eres increíble", le dice Janel Parrish.

"Estoy tan orgullosa de ti hermana. Te quiero tanto. Gracias por ser parte de mi camino y permitirme ser parte del tuyo", es el mensaje que le transmite Demi Lovato, quien conoce esta situación de primera mano, pues también ha pasado durante varias épocas de su vida por problemas relacionados con el alcohol y las drogas.