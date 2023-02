Jorge Javier recoge a Lydia Lozano en su casa para que regrese a 'Sálvame': "Llevo llorando desde el viernes sin parar"

A la espera de que Lydia Lozano volviera esta semana a Sálvame tras las decepciones que vivió la semana pasada, tanto con Carmen Alcayde como por un testigo que aseguró haberla visto frecuentar locales de intercambio de parejas, Jorge Javier Vázquez ha ido a recogerla a la puerta de su casa.

La periodista lleva unos días pasándolo realmente mal, tal y como han captado también en la calle. Y es que se siente poco apoyada cuando insiste en que ella no visita con Charly ese tipo de clubes, a pesar de los rumores.

Ante su abandono la pasada semana y la posibilidad de que no regresara, el presentador ha recogido a la colaboradora en la puerta de su casa, de la que ha salido, en un primer momento, bastante envalentonada. Pero, cuando Jorge Javier le ha pedido que volviera a aparecer siendo ella misma, "como el público la quiere", Lydia se ha venido abajo: "No puedo con esto".

"Llevo llorando desde el viernes sin parar", ha contado, emocionada, mientras se dirigía al coche que la llevaba al programa. El presentador ha intentado animarla, mientras ella se quejaba de lo ocurrido en Sálvame. "Unos se cogen una baja, y yo me he cogido tres días", ha explicado.

"No he dejado un programa tirado, siempre remo a favor de obra, pero hay juegos que no me los sé", ha justificado en el coche, de camino al plató. Por su parte, el presentador ha intentado animarla, haciéndole ver que suele disfrutar del trabajo. "Si tú te entregas emocionalmente, que es lo que exige este trabajo, lo normal es que haya días que no estés bien", le ha explicado Jorge Javier.

Al relatar que eso es lo que le pasa, ha vuelto a romper a llorar. "Me apetece volver a trabajar para volver a darle normalidad a mi vida, pero no me apetece para no pasar más malos rollos, que he pasado muchos en este programa", ha expresado, compungida.

Al llegar a las instalaciones, varias seguidoras de Lydia Lozano la han recibido, y han apoyado a la tertuliana, asegurando que saben que dice la verdad en cuanto a que no asiste a los locales de intercambio. "Este fin de semana pensaba que no iba a volver, por eso he llorado tanto", ha relatado. Tanto sus compañeros como el equipo la han recibido con los brazos abiertos en plató.