Y, ahora, el ‘Cantar de Mío Cid’

Un tal Pablo Fernández, político desmelenado de lecturas cortas, ha proclamado, sin peinarse, que el Cantar de Mío Cid es un libro franquista y como tal debería desaparecer de nuestras escuelas. En la España de las autonomías y de las tautologías, donde se aprueban leyes que llevan por nombre redundancias retóricas como 'sí es sí', hay que recodarle a este buen hombre, inspirador de hogueras como la de Fahrenheit 451 donde se quemaban libros, que los primeros versos conservados rezan así: "De los sos ojos tan fuertemientre llorando". Porque, con redundancia o sin ella, dan ganas de llorar, de risa o de pena, cuando se lee este desatino. Lo lógico es que solo se pueda llorar por los ojos, de ahí la redundancia, como solo se puede pensar con la cabeza, con pelo o sin él, por mucho que se afane alguno, como es el caso, en hacerlo con el páncreas.

En la España de Sánchez, donde los trenes no entran dentro de los túneles; de Montero, donde los delincuentes sexuales salen fuera de las cárceles; de Planas, donde hace calor porque suben las temperaturas; de Belarra, donde hay personas humanas al servicio de sus animales; o de Escrivá, donde no funcionan las citas previas, todo son tautologías. Tautología es una repetición innecesaria y poco afortunada, como las expresiones anteriores. Ahora que veo con mis ojos lo que veo, dan ganas de salir corriendo con mis propios pies.

Las dos Españas se pelean por El Cid, iluminando la parte que les beneficia y ensombreciendo la que no les interesa

Pero intentemos comprender a Pablo Fernández. Que no sea por no intentarlo. Primera tautología de libro es que Franco era franquista, por mucho que haya "algún verde que te quiero verde" que no se aclare. Franco, para construir cierta identidad cultural e ideológica, se apropió de muchos personajes históricos: Don Pelayo, Covadonga, los cruzados y hasta Agustina de Aragón. Tanto fue así que se hacía llamar Caudillo porque era una distinción del Medievo recogida en las Partidas de Alfonso X.

Y también incautó la figura del Cid, por lo que una parte de la derecha lo ensalza y la izquierda con pelo al viento lo impugna. Pues bien, para aseo intelectual de unos y de otros, ni camisa azul ni camisa blanca. Entre otras cosas, porque la mayor parte de los guerreros de Rodrigo Díaz de Vivar eran árabes, como una buena parte de los combatientes de Hernán Cortés eran totonacas y tlaxcaltecas, para conocimiento de Nacho Cano y su Malinche. Hasta Franco tuvo un general árabe llamado Ben Mizzian.

Las dos Españas se pelean por El Cid, iluminando la parte que les beneficia y ensombreciendo la que no les interesa entre tontos y tantas cosas. Mientras tanto, en la calle Preciados, un grupo de jóvenes se pregunta si El Cid es un torero o una academia. Y aquí seguimos.