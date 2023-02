Moisés Rodríguez: "He dado informaciones duras con un nudo en el estómago"

El Canal 24 Horas de RTVE no descansa. Buena muestra de ello son los servicios informativos de madrugada, que capitanea el periodista y presentador Moisés Rodríguez. Además de su experiencia previa, lleva ya 10 años de "nervio informativo" y alerta ante cualquier suceso, siendo la vanguardia de la información cuando algo pasa mientras España duerme.

Presenta usted un informativo de madrugada… ¿cómo llegó a esa labor?Yo entré en Televisión Española en 1988, en Sant Cugat, a Informe Semanal, haciendo periodismo de investigación. Al poco llegaron los Juegos Olímpicos de Barcelona y desde dirección decidieron montar en Barcelona una redacción de deportes potente, para que no viniera todo el mundo de Madrid. Y ahí es cuando yo entré en Deportes, sin dejar ni Días de cine ni el periodismo de investigación, que lo iba haciendo paralelamente. Tengo la única entrevista que concedió en su vida Simon Wiesenthal, el cazador de nazis.

Pero los Juegos Olímpicos y después mundiales, Champions, etcétera, hacen que mi cara se relacione más con el deporte, pero después de los Juegos de Londres ya estaba un poco cansado, así que me postulé para venir al 24H, el que eran los de nombres, dije, yo ya estoy un poquito cansado de Deportes y de San Cugat. Y me postulo para venir al 24 horas. Quería el cambio para informativos y para presentador. Solo había chicas y un solo chico presentando en el canal 24 horas en 2012.

Sergio Martín, desde la dirección, me dijo que la madrugada la tenía un poco desatendida, siendo una franja importante, porque es la que va de cara a América y al exterior. Empecé en el hueco del fin de semana de madrugada y ahora ya de lunes a jueves. Diez años ininterrumpidamente en la madrugada.

¿Y el programa de cine, cómo llegó?Días de cine es de La 2 y se planteó hacer un programa de producción del propio Canal 24 horas y como yo estaba muy vinculado con el cine, con la cultura, soy académico de la Academia de Cine, pues me dieron la posibilidad de hacer un programa propio de cine. Y ahí llevamos los mismos cinco años.

¿Cómo es a nivel vital trabajar en esos horarios?Cuando yo entro, la persona que estaba haciendo el mismo horario pero entre semana, Conchi Fernández, una compañera, me dijo “es durísimo”. También es verdad que es como cada uno se lo organice. Yo me lo planteo de otra manera. Cuando entré el fin de semana el primer año yo iba entre semana a todas las actividades culturales que quería, y me daba a conocer en círculos culturales, iba al teatro… intentaba tejer una red en el mundo de la cultura, porque en deportes y en política ya la tenía.



Y ahora yo me acuesto a las seis de la mañana, me levanto a las doce e intento ir a todos los actos que puedo. Si es antes, hago incluso esfuerzos. Luego lógicamente me tengo que echar una siesta para aguantar despierto toda la noche madrugada.



Tienes que estar muy despierto, porque no sabes lo que va a pasar y no puedes estar medio medio cansado a las cuatro de la mañana, porque puede pasar, como nos ha pasado, una guerra, un terremoto... y ahí tienes que estar al cien por cien, como si fueran las seis de la tarde. He adaptado mi vida. Me costó el primer año o los dos primeros años, porque tus horarios van al revés del mundo. Lo que no hago nunca es levantarme a las tres de la tarde, porque entonces no tienes vida solo duermes y trabajas. Voy al gimnasio, escribo, doy clases en la Universidad o en el Instituto de. Radio y Televisión Española… me da tiempo a hacer todo. No tanto como si tuviera un horario más o menos normal, pero de todo. Es duro, porque vas al revés del mundo, pero ya 10 años después, y de forma ininterrumpida, lo tengo muy asumido.

¿Es raro trabajar en Torrespaña a esas horas, es desértico?En Torrespaña no es difícil ver a las dos a gente, porque se hacen informativos y si por ejemplo hay unas elecciones los compañeros del de redacción se quedan hasta muy tarde. Y es que a las 2:00 H de la mañana ya llegan los editores del telediario matinal, con lo cual yo nunca estoy solo con mi equipo de seis u ocho personas en La noche en 24 h… a las cuatro de la mañana eso ya está como cualquier redacción a las seis de la tarde.

Buena parte de su público es la gente que les ve desde el continente americano, ¿se adaptan los contenidos a esos espectadores?Se adapta en función de los horarios. El Telediario Internacional, a la una y a las dos, ya sale por el canal internacional, lo que implica que la información que damos ya es para todo el mundo, no solamente para América, sino China, Asia… lo puede ver cualquier español que vive en la otra parte del mundo. Hasta las dos el informativo puede tener un grueso de contenidos de lo que ha pasado en España, pero a partir de las dos el informativo ya cambia y va orientado a todo el mundo. Por ejemplo, abrimos con lo de Turquía, porque entendemos que hay españoles en Turquía, o que tienen familia o amigos allí y que están viviendo este informativo nuestro. Pero también está orientado a público que está en España pero nos puede ver a esas horas, camareros, barrenderos, gente del mundo del arte... gente que a partir de la una tiene una un momento para ver el 24 horas e informarse de lo que ha pasado, porque durante el día no ha podido.

¿Cuál es el punto fuerte de un canal como el 24 horas?La inmediatez y que no para y se adapta. El programa de cine lo hacíamos el año pasado en directo y en alguna ocasión lo he suprimido, ya con el invitado en maquillaje, porque la actualidad primaba. Este canal está atento a todo lo que sucede y el público sabe que nosotros estamos constantemente dando la última hora, con boletines cada media hora. Esa inmediatez hace que el canal 24 horas sea un motor de enganche informativo.

¿Con la experiencia se pierde el nervio del directo?Todo lo contrario, es cuando te das cuenta de lo importante que es. De hecho, el programa de cine, que es media hora y es grabado lo hacemos como si fuera en directo. Se lo digo a mis los tertulianos y a los invitados: “no voy a cortar y lo que se diga y lo que se haga esa media hora, sale”, porque quiero el nervio del directo. En el informativo es importante estar ahí al quite. Ya nos ha pasado que a las 4.30 h de la mañana estaba todo tranquilo y a las 5:00 H de la mañana abrimos diciendo “ha empezado la guerra en Ucrania”. El nervio informativo en un canal como el 24 horas no es media hora o la hora y media antes del telediario y después me relajo. Aquí no te puedes relajar, porque puede pasar cualquier cosa a cualquier hora de la noche y sobre todo cuando todo pasa en el otro extremo del mundo. Nos ha pasado por ejemplo la muerte de Gorbachov a las 2:00 H de la mañana. Todo eso nosotros somos los primeros en darlo.

Muchas de las noticias son trágicas o no muy alegres, ¿pierde uno la capacidad de afectarse por lo que está informando?Pocas alegrías, pocas. No, nunca, todo lo contrario. Cuanto más veterano se hace uno y acumula más experiencias, más enganche tiene con lo que está pasando. Eso implica que has conocido más a los personajes de los que hablas. Por ejemplo, yo era amigo de Gabriel García Márquez y diez minutos antes de empezar el informativo, me filtran que ha fallecido el maestro. Aún no había saltado ni en EFE y en esos momentos éramos los únicos que podíamos dar la información. Yo, lógicamente, a aparte de periodistas, soy humano y encima era un amigo, lo que se sumaba a todo el respeto que desde el ámbito cultural se le debía a una persona como esta. Pasó también con Paco de Lucía, que falleció en Brasil cuando aquí eran las 3 de la mañana, y hombre, afecta porque has entrevistado a Paco de Lucía, porque le has ido a ver… hay un componente humano y eso hace que te tengas que blindar para abstraerte, como cuando hay un terremoto y salen imágenes de niños y tú estás dando la noticia. Entiendo perfectamente a muchos compañeros a los que se les han saltado las lágrimas en directo. A mí ha estado a punto de en más de una ocasión, de dar una información con un nudo en el estómago y a punto de llorar. Me pasó con Gabo.

La experiencia es un grado, ¿no? La experiencia también ayuda por todo ese bagaje que no puede tener un recién llegado a la tele. Cuando murió Mijaíl Gorbachov gracias a esa experiencia y conocimientos inmediatamente improvisamos un programa. En diez minutos se organiza: hay que llamar a esta persona, buscar unas imágenes, sacar la biografía, hablar de sus relaciones con el Papa, con Ronald Reagan, lo que supuso con Boris Yeltsin… los cuatro ítems importantes a desarrollar. La velocidad te la da la experiencia y no te hace falta leerse en Wikipedia quién era Gorbachov. Fuimos los primeros en darlo por esa capacidad de nervio y la inmediatez.

Es usted también profesor de Periodismo, ¿cuál es la lección más importante que intenta transmitirle a tus alumnos?Tenacidad y honradez, que va unido. Les digo a mis alumnos que es una cuestión de sacrificio y mucho trabajo. Esta no es una profesión como la de panadero, con todo el respeto, que cierra la panadería y hasta el lunes no vuelve. Aquí tienes que estar constantemente al tanto de lo que pasa. A un médico no hace falta saber lo que pasa en Ucrania, pero un periodista sí. Tenacidad, sacrificio, y leer, leer, leer y leer para tener opinión propia. Y quizá el más importante de los de los consejos que les doy es la humildad. Tú no eres nadie, eres un comunicador de la noticia, escribes para que comunicar. El periodista tiene que ser humilde y saber qué papel juega. Ya hay mecanismos para dar una opinión, pero si estás en un programa de información, no opines, tu opinión no le importa a nadie, solo informa.

Hablando de los recién llegados, dentro de poco habrá oposiciones para RTVE, ¿hacía falta sangre nueva?La misma sangre nueva que hacía falta cuando yo llegué a la tele en el 88. Siempre va a hacer falta. Sin embargo, lo importante es que el que llegue no sustituya, sino que complemente. Más que savia nueva es gente que hace falta, que nosotros necesitamos y que complementan a los excelentes profesionales que ya hay. ¿Quién sustituye a un Lorenzo Milá, o a un Franganillo, por ejemplo?



En RTVE ya no quedan funcionarios de esos que llevan 60 años en la tele y están ya quemados. Durante los ERE salió mucha gente, incluso personas que tenían una edad y podían haber seguido porque estaban en plena efervescencia y que podían aportar mucho. Se metió en el mismo saco a los de la jubilación a los que podían continuar con los que ya no daban más de sí y eso es un error. Ahora ese cambio generacional se puede producir, pero de una forma que complemente, porque no hay veteranos que necesiten salir o se vayan a jubilar, va a haber un tiempo de convivencia y trabajo enriquecedor.

¿Cuál es la cosa que más satisfacción le produce de su trabajo?El hacerlo bien, que te digan por la calle que con la misma credibilidad hago un informativo hablando de un terremoto que al día siguiente hablo de forma divertida o distendida o informal de cine y que en ambos casos resulte creíble. Esa credibilidad es trabajo. Y en este oficio esa confianza del espectador es el mejor piropo. La satisfacción viene también de que sigo teniendo la misma ilusión que cuando entré.