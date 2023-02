Detenidas 12 personas por extorsionar más de 47.000 euros en una web de citas

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas acusadas de un delito de extorsión a 17 víctimas, de las que habrían obtenido más de 47.000 euros a través de amenazas tras extraer sus datos una vez que estas consultaban una web de citas.

La investigación se inició en 2021 a raíz de la interposición de varias denuncias en las dependencias policiales de Valladolid por parte de víctimas que realizaban búsquedas en internet relacionadas con citas con mujeres de compañía, ha informado la Policía este miércoles en un comunicado.

Aunque muchas de las víctimas ni siquiera llegaban a concretar la cita, si bien en días posteriores recibían a través de aplicaciones de mensajería de telefonía móvil amenazas en las que les recriminaban que habían hecho perder el tiempo a sus chicas y que si no querían problemas "deberían de realizar el pago por las molestias ocasionadas".

Una vez que la víctima contestaba a los mensajes, recibían llamadas de teléfono de forma insistente, incluso amenazas de muerte, lo que causaba en los perjudicados un gran desasosiego, al llegar a creer que los autores de las mismas podían hacer efectivas sus amenazas si no “sufragaban la deuda contraída”.

Un red de extorsionadores

El Grupo de Investigación Tecnológica de Valladolid inició entonces una investigación pudiendo comprobar que se trataba de una red de extorsionadores. Estos lo que hacían era insertar anuncios falsos en páginas web de contactos, para posteriormente exigir el pago de diferentes cantidades de dinero a las víctimas, tras haber contactado con las mujeres que ofrecían servicios sexuales.

La investigación, que se ha desarrollado durante casi dos años, llevó a comprobar que las titularidades de las líneas telefónicas que utilizaban los autores para extorsionar a las víctimas respondían a identidades ficticias en la mayoría de los casos y en otros se trataban de identidades usurpadas, utilizándolas en un corto periodo de tiempo.

Otro de los extremos que dificultó la investigación es que el pago del dinero se hizo en muchas ocasiones mediante ingresos de efectivo en cajeros automáticos, siguiendo las instrucciones de la organización.

Una víctima llegó a pagar más de 20.000 euros

Como resultado de la investigación, se identificaron a trece personas involucradas en los hechos, de las que doce han sido detenidas en distintas localidades de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como a la toma de declaración como investigado a otra persona implicada en los hechos en Valladolid.

El importe económico defraudado a las 17 víctimas que han denunciado en Valladolid asciende a más de 47.000 euros, llegando una sola de las víctimas a pagar más de 20.000 euros. No obstante, no se descarta que la cantidad defraudada finalmente sea mucho más elevada, al existir más afectados que no han presentado denuncia.