La Guardia Civil alerta a los empresarios de la presencia de un estafador que, utilizando a personajes famosos como gancho, obtienen dinero para organizar eventos. Sin embargo, cuando el empresario interesado hace el depósito de dinero correspondiente, el estafador se marcha sin dejar rastro.

Este miércoles, Ya es mediodía ha contactado en directo con Steisy, conocida por su participación en Mujeres y Hombres y viceversa y, recientemente, en realities como Pesadilla en el paraíso, quien ha contado haber sido utilizada como gancho por este estafador que se hace pasar por representante de famosos.

Con 35 años, el estafador lleva más de ocho años utilizando las redes sociales para ofrecer sus servicios y, así, engañar a discotecas y pubs de toda España. Además, el hombre se encarga de cerrar el precio y las condiciones con ambas partes, tanto con el empresario como con el famoso.

El matinal, por su parte, ha contactado también con Pablo, un empresario al que el delincuente le ha estafado 200 euros: "Fue a través de Steisy. Él se pone en contacto conmigo, me escribe por Whatsapp porque yo tenía puesto mi número en mis perfiles de redes sociales. Cuando Steisy salió de Pesadilla en el paraíso, él se puso en contacto conmigo y me ofreció un bolo doble porque ella venía a otro local cercano. El precio me cuadró bastante y procedimos a cerrarlo".

Durante su conexión con el matinal, Steisy ha destacado que no conoce al presunto estafador, que también contactó con ella a través de las redes sociales: "Es como un manager o mediador normal. Yo le dije mi precio y como yo estoy acostumbrada a esta clase de piratas que intentan engañar, le dije que me tenían que dar la mitad por adelantado, un contrato y yo les hacía una factura y todo legal".

"Me pidió que le mandase un vídeo para mandárselo al cliente y asegurarle de que era real, que estaba hablando conmigo y que iba a ir al local. Yo le mando el vídeo y me imagino que él ha hecho su contrato, que es lo que me va a mandar a mí. Cuando mandé el vídeo, él desaparece. El chico de la discoteca se puso en contacto conmigo y yo le mandé las capturas de pantalla de la conversación. A mí no me estafa porque yo no me presento en un sitio si no tengo un contrato", ha destacado la influencer.