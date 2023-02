Tras su ruptura con Gerard Piqué, todos los medios de comunicación estaban pendientes de cómo celebraría Shakira su primer San Valentín viendo cómo el futbolista disfrutaba con Clara Chía, su nueva pareja. Así, la cantante optó por compartir en sus redes sociales que compartiría el día de los enamorados con su mascota, un conejo.

Sin embargo, la colombiana también compartió un vídeo en el que aparece fregando una de las alfombras de su casa mientras entona el tema de la película Kill Bill, de la estadounidense SZA: "Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo".

"Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Prefiero estar en la cárcel que sola", continúa la canción con la que Shakira saca brillo a su alfombra. Un vídeo que ha sido considerado por los colaboradores de El programa de Ana Rosa como una declaración de intenciones.

"En el fondo es una absoluta declaración de amor. No lo he superado, estoy enamorada, te echo de menos", ha destacado Ana Rosa Quintana, a lo que Adriana Dorronsoro ha apuntado: "Me encanta porque Shakira nunca defrauda. Ella tiene canciones para todos los momentos".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha destacado que, a su parecer, "es un amor un poco violento": "Lo digo con todo el tacto que puedo. Yo estoy sorprendido. Vale que la canción no la cante ella, pero con lo delicado que está el tema, se podría interpretar como una especie de violencia. Yo lo que no entiendo es que se trate a esta señora como a una víctima".

"Quien más, quien menos, creo que todos los que estamos aquí hemos soportado unos cuernos en nuestra vida y lo hemos intentado llevar de la mejor manera posible. Los cuernos ni te dan ni te quitan la dignidad, algo que sí haces con la manera de gestionarlos. El cuerno es una circunstancia, no es un estado de la persona. Uno es cornudo porque le ponen los cuernos, pero igual que te los ponen, se pasan", ha destacado el conde que, además, ha apuntado que llamar 'cornudo' a alguien "no es un insulto": "Si esta canción la canta Piqué estaría la Policía arrestándolo".