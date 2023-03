Cómo bañar a nuestro perro y qué tipo de productos podemos utilizar: "Debemos secar apretando la toalla, no frotando"

Las responsabilidades de tener un perro son numerosas. Además de proporcionarles una alimentación adecuada, un enriquecimiento ambiental suficiente y la actividad física que necesitan, hay otros cuidados que no debemos olvidar, como son, por ejemplo, los baños. ¿Sabes cada cuánto debemos bañar a nuestros peludos?

Raquel Lanuza, peluquera canina y dueña de la peluquería canina Deja huella en Soto del Real recuerda la importancia de bañar a nuestros perros cuando ellos lo necesitan. "Una buena media suele ser una vez al mes, pero hay que adaptarse a las necesidades de cada perro y hacerlo cuando él lo necesite", explica.

"Con los perros pasa igual que con las personas. No necesitará lavarse el pelo la misma cantidad de veces alguien que trabaja en un gimnasio y que está todo el día sudando, que alguien que trabaja sentado en una oficia", ejemplifica. "Tampoco necesitará tantos baños un perro que duerma en el jardín, que otro que lo haga a los pies de nuestra cama".

No obstante, sabiendo que el baño es una obligación y un cuidado esencial más de nuestros peludos, ¿sabemos cómo hacerlo de forma adecuada y qué productos debemos utilizar?

Qué saber antes de bañar a nuestros perros

En términos generales, lo primero que debemos saber antes de bañar a nuestro perro es que, para ellos, no es algo natural. "Por mucho que les guste ir al río o jugar con la manguera en nuestro jardín, puede que el baño no les guste nada, de hecho, es lo más probable", explica Lanuza.

"Por este motivo, es imprescindible empezar a bañar a nuestro perro en cuanto termine la pauta de vacunación, así vamos consiguiendo que las futuras sesiones de baño las vea como algo más natural y no será una tortura ni para ellos, ni para nosotros", aconseja la experta.

Hay que tener preparado todo el kit: un buen champú, una mascarilla, el peine, la toalla y un secador

En el caso de convivir con perros adoptados, puede que nos enfrentemos al problema de que no estén acostumbrados a los baños y tendremos que armarnos de paciencia y empatía o incluso contactar directamente con un profesional que nos ayuda a gestionar esta situación mejor.

Y por supuesto, antes de empezar el baño, Lanuza recomienda tener preparado todo el kit. "Un buen champú, una mascarilla, el peine, la toalla y un secador", enumera la peluquera canina.

Trucos para facilitar un baño agradable

Como esta experiencia puede que no sea agradable para nuestro perro, debemos intentar que, al menos, no reciba estímulos negativos y se convierta en un problema más grande. "Es importante que nosotros también estemos cómodos ya que, al final transmitimos nuestras sensaciones al perro", explica la Lanuza. "En este sentido es importante utilizar ropa cómoda y buscar una estancia confortable para ambos".

"También es importante acostumbrar al perro tanto al baño como al secador siempre que se pueda, ya que muchas veces nos olvidamos de esa parte de secado que es importantísima", comenta. "Hay que introducirlo lo antes posible y no como un juguete, si no con empatía y respeto, ya que si no solo querrá morder el secador, que en realidad es una herramienta".

Otro aspecto importante es que no forcemos al perro a nada, especialmente en los primeros baños. "Debemos darles los descansos que necesiten y escuchar lo que nos vaya pidiendo", comenta la peluquera canina. "También utilizar una temperatura del agua agradable".

En perros de pelo largo es imprescindible la mascarilla para hidratar, pero también es recomendable en los de pelo corto

En cuanto a los productos que debemos utilizar, Lanuza recomienda siempre aquellos de alta calidad, con ingredientes naturales, que sean específicos para perros. "Se pueden usar sprays hidratantes sin aclarado, champús específicos para cada tipo de pelo, con pigmentos para ayudar a que el color no degrade, productos para las almohadillas, trufas o los lagrimales...", enumera la experta. "Para mí lo mejor es algo generalizado y de mucha calidad, más que un producto muy específico de poca calidad en su composición".

"Además, en perros de pelo largo, por ejemplo, es imprescindible la mascarilla, para hidratar (ya que al hidratar el pelo también hidratamos la piel), pero también es recomendable en perros de pelo corto", recuerda.

Errores que debemos evitar durante el baño

Por último, debemos asegurarnos de no cometer algunos errores durante el baño que puedan perjudicar a la salud de nuestros perros, así como convertir el baño en una experiencia terrorífica para ellos. Por ejemplo, no debemos utilizar champú que no sea específico para perros.

"Tampoco debemos bañar a un perro con nudos, ya que se apelmazan muchísimo y luego son más difíciles de quitar", explica Lanuzo. "He tratado con muchos perros que vienen con nudos y, si no está bañado de casa o mojado, es muy fácil desenredar. Así que, siempre debemos cepillarles antes de meterlos al agua".

Otro erros común que tampoco debemos cometer es bañar al perro y no secarlo, especialmente cuando tienen el pelo largo. "Igual en verano, si lo sacamos a pasear después pues se termina secando pero, hay que tener mucho cuidado con esto porque la humedad en la piel de los canes no es buena", explica la experta. "Si bañamos a un perro con un pelo largo y no lo secamos bien tardará horas en secar por sí solo".

Lanuzo tampoco recomienda no hidratar el pelo (y piel) y secar con la toalla frotando. "Es otro error que cometemos y lo que conseguimos es favorecer la formación de nudos", explica. "Debemos secar apretando con las manos la toalla para absorber todo el excedente de agua".

En cualquier caso, no debemos olvidarnos de que, si no disponemos del espacio en casa o nos parece que es una tarea demasiado compleja o tediosa, siempre podemos acudir a un profesional para que se encargue de cuidar del manto de nuestro perrete.