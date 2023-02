El reencuentro público entre Manuel Benítez y Manuel Díaz se convirtió, en la tarde del pasado martes, en uno de los episodios más esperados y comentados por los medios de comunicación, que celebraban la buena sintonía que hay entre un padre y un hijo que, ahora, empiezan a conocerse.

Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha ocupado parte de su Club Social con la que se ha convertido en la noticia del mes. Así, el matinal ha recuperado las declaraciones de Manuel Benítez, quien apuntaba que este tipo de conflictos sucedían en todas las familias.

Sin embargo, Ana Rosa Quintana ha destacado: "No, esto no ocurre en todas las familias. Además, el que más ha perdido ha sido El Cordobés padre porque se ha perdido un hijo estupendo que ha triunfado, unos nietos que no los ha disfrutado... Ahora podrá pasar ratos juntos, pero se ha perdido tantos momentos".

Por su parte, Sandra Aladro ha destacado que el reencuentro se produjo hace tiempo, aunque ha sido ahora cuando han querido mostrar su afecto ante los medios. Así, Quintana ha confesado que, en septiembre de 2022, El Cordobés hijo se puso en contacto con ella para contarle que había habido un acercamiento con su padre, aunque prefería ser prudente antes de sacarlo a la luz pública.

Asimismo, los colaboradores del matinal de Telecinco han alabado la templanza de Manuel Díaz, que "nunca ha hablado mal de su padre". "Él ha sufrido muchísimo y ha llorado también por su madre. Ha habido encuentros y ha narrado los desprecios de su padre, que se los ha comido. La vida de su madre fue muy difícil y Manuel Benítez nunca la ayudó", ha explicado Antonio Rossi.

"Lo que hay que destacar es la tremenda generosidad del hijo, pero lo que es un despropósito es que un hombre que está prácticamente en el segundo tiempo de la prórroga diga que le queda mucho camino por recorrer. Esto es no querer ver la realidad. Este es un caso en el que la prueba de ADN era innecesaria porque ninguno teníamos dudas. Un poco más y lo abraza desde el cementerio", ha apuntado Alessandro Lecquio.

Paloma Barrientos ha añadido que "el punto de inflexión es cuando Manuel Benítez se divorcia de Martina", aunque la culpa de la situación ha sido de él, que era el padre. Unas palabras que han sido secundadas por Quintana: "Quien tiene un hijo es él y quien tenía que haberse ocupado de su hijo es él. Quien tenía que haberle dicho a su pareja de entonces 'este es mi hijo y entra por esta puerta o salgo yo', es él".

Aladro ha explicado que quien dio el primer paso para integrar a Manuel Díaz en la familia fue, precisamente, su hermano, Julio Benítez: "Hace un par de años dijo 'yo quiero tener relación', cuando se produjeron las recogidas de ADN. Entablaron una relación que continúa a día de hoy tanto en el ámbito profesional como familiar".