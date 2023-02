Los inspectores de trabajo amenazan con una huelga indefinida y denunciarán al Gobierno ante Bruselas por "incumplir" compromisos

Los inspectores de trabajo advierten al Gobierno de que irán a la huelga indefinida si el Ejecutivo no atiende sus reivindicaciones en los próximos días. Los principales sindicatos de este colectivo han convocado un nuevo paro este miércoles después de que las huelgas de diciembre y enero acabaran sin avances. "Nos planteamos llegar a la huelga indefinida en dos fases: primero huelgas parciales y luego indefinidas", señala a 20minutos Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado en CC OO y también inspector de trabajo.

De igual manera, aseguran que denunciarán al Gobierno ante la Comisión Europea por "incumplir" sus compromisos. Entre sus principales reivindicaciones, los inspectores exigen refuerzos inmediatos de las plantillas y una mejora en sus condiciones de trabajo para adaptarlas mejor al mercado laboral actual.

Los principales sindicatos con presencia en este organismo han reivindicado este miércoles en la sede de Trabajo que se cumpla el acuerdo que los inspectores firmaron con el Gobierno en 2021 para reforzar las plantillas y dotarlas de más medios. Según su criterio, el Ejecutivo no habría cumplido con el compromiso de modernizar la administración pública recogido en el plan de recuperación pactado con la Comisión Europea. Por este motivo, plantearán una denuncia ante Bruselas aprovechando la visita a España de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara para evaluar la ejecución de los fondos europeos que se producirá la semana que viene.

"La inspección está en colapso, las cargas de trabajo son insoportables. Hablamos de jornadas laborales de 50 horas a la semana. Llevo 21 años aquí y tengo que trabajar sábados y domingos para cumplir con los objetivos. Aquí solo se mira lo cuantitativo, no podemos hacer trabajo de calidad", denuncia Fernando Boró, portavoz de CC OO.

"Estamos cansados de tanto reconocimiento de puertas para afuera", traslada a 20minutos Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS). Ercoreca se refiere a las repetidas felicitaciones que el colectivo ha recibido en los últimos años por sus actuaciones, especialmente de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El ejemplo más reciente es la investigación que ha destapado posibles abusos de jornada en las grandes consultoras. "De nada sirve que se aprueben leyes que van a mejorar la calidad en el empleo si no tienes una inspección de trabajo fuerte con medios, herramientas, estructuras…", agrega Ercoreca.

Las centrales sindicales reclaman a las ministras de Trabajo y Función Pública, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, que se sienten a negociar para llegar a un acuerdo. Algo que, hasta ahora -sostienen- no ha ocurrido. "Le pedimos a Yolanda Díaz que el diálogo social entre en el seno del ministerio, que no solo se pida a gentes sociales que se sienten", señala la presidenta del SITSS. "[Díaz] nos dio su apoyo. Reconocía que estamos actuando por encima de nuestras posibilidades. Le pedimos que no solo de las gracias", añade.

Por su parte, desde CSIF denuncian que Trabajo y Función Pública se pasan la patata caliente, pero sin llegar a poner en marcha el acuerdo firmado en 2021. "Trabajo dice que depende de Hacienda, que el pacto está firmado. Alegan que es función pública quien no lo implementa", sostiene Miguel Ángel Montero, responsable de Inspección de Trabajo en el sindicato.

Más plantilla y problemas informáticos

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es la ampliación de la plantilla. Los sindicatos señalan que el Ejecutivo se comprometió a incorporar inmediatamente a 500 trabajadores de refuerzo, algo que no se ha producido todavía pese a que el acuerdo se firmó en 2021. Según señala a 20mintuos Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical en la Administración General del Estado en CC OO y también inspector de trabajo, las carencias "ponen en dificultad el trabajo de calle". La inspección que tenemos en España es especialmente pequeña. Nos faltan en torno a 1.400-1.500 trabajadores. Estamos con una plantilla propia de un país en vías de desarrollo, cuando tendríamos que estar en 4.500 trabajadores", afirma Gándara.

Otra de las quejas sindicales tiene que ver con las consecuencias que tuvo el cambio de estatus de la inspección en 2018. La inspección dependía del Ministerio de Trabajo, pero ese año pasó a ser un organismo autónomo. Los inspectores denuncian que con el cambio se dejaron de recibir servicios transversales del ministerio que no se han recuperado, algo que se ha dejado ver especialmente con los problemas informáticos. "Hace un año hubo colapso informático y no pudimos trabajar con normalidad en seis meses", señala Josetxo Gándara.

Los inspectores también reclaman que se modernice la estructura de personal de la inspección, que data de hace más de 20 años, con unidades especializadas para abordar determinadas operaciones que las requieren. Sostienen que el instrumento técnico que regula la estructura de la inspección -la relación de puestos de trabajo- está anticuada y debe adaptarse a la nueva realidad del mercado laboral.