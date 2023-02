Bárbara Rey y el control de los tempos de la televisión 

Un 13,7 por ciento de share para Cuatro es mucho. Lo ha conseguido Bárbara Rey con Risto Mejide, enviando a Viajando con chester a un máximo de audiencia. España, por fin, pone voz a un rumor que perduró durante décadas. Y engancha, pues Bárbara Rey ya habla tranquila de lo que antes sólo podía insinuar.

Está relajada. Sonríe, juega, incluso hace ver que se olvida de las cámaras con un "ah, ¿pero estamos grabando?". En realidad, controla toda la puesta en escena como la profesional del oficio de la televisión que es. Maneja los silencios, el tempo y la postura corporal. Su mirada a Risto, a veces desafiante a veces esquiva, delata la serenidad de haber cogido el mando de su existencia, de ya no tener que medir las respuestas tanto como antaño. Al menos hasta que aparece el tema de chantajes. Entonces, frena.

La manera en la que narra su historia con Juan Carlos I es un medido viaje entre el cariño, miedo al poder, la supervivencia y la película de espías. Un galimatías en el que Bárbara Rey sale reforzada porque ha esperado a contarlo en el instante justo y adecuado, después del escándalo de Corina.

No obstante y más allá del aluvión de titulares que surgen del encuentro, el logro de la entrevista del chester está en que transmite la imagen de una mujer reconciliándose con todos aquellos que no la entendían. Pero, también, una mujer reencontrándose consigo misma gracias a una serie que recrea su vida, Cristo y Rey, y que le está reflotando emociones. Sobre todo con su marido, Ángel Cristo, que ella misma define como hombre de su vida a la vez que narra todos los terribles malos tratos que sufrió de él. Verbalizar lo primero, el amor, no es incompatible con lo segundo, el terror. Al contrario, es un retrato útil para entender y desmontar una sociedad machista que culpabilizaba a las víctimas por no atender con inteligencia amplia las dependencias con las personas que te marcan.

Y ahí también asoma la gran paradoja de esta charla en Viajando con chester. Bárbara ha revivido su vida en el proceso de producción de la serie Cristo y Rey, está actualizando recuerdos. Y, por momentos, da la sensación que en el chester de Mediaset está comentando y contrastando la ficción basada en hechos reales de Atresmedia. Da igual, Risto parece estar por encima de estrategias empresariales con competidores y sabe que la fuerza de su programa está en que aquí lo está contando ella misma. No hacen faltan actores, no son necesarias recreaciones, simplemente un buen primer plano y estar dispuesto a creer en el invitado. Y Bárbara Rey es maestra del arte de la mirada en primer plano: convence a incrédulos, conspiranoicos y Mejide. Está demostrando que la realidad, aunque no la cuente del todo, a veces puede ser más intensa que la picaresca de la rumorología nacional.