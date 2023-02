El Carnaval de Barcelona brilla en todo su esplendor

El Dijous Gras, este 16 de febrero, arrancan 8 días de 'disbauxa' en los que el Carnaval será el protagonista de las calles y fiestas privadas y ciudadanas hasta que llegue el miércoles de ceniza. Ya sin restricciones por la pandemia de coronavirus, los barrios de Barcelona vibrarán con sus rúas de bailes de disfraces y harán las delicias de pequeños y mayores.

El programa de actividades organizado este año para celebrar la práctica vuelta a la normalidad es amplio y variado. En este artículo te avanzamos algunos de los actos que no te puedes perder si quieres vivir la fiesta a tope y sin mascarilla ni distancias.

El acto central por el Carnaval 2023 de Barcelona competirá con las diferentes rúas que se organizarán por los barrios de la ciudad y en los centros cívicos.

Participantes de la Rua de carnaval en Barcelona. 28 de febrer de 2019 (Horitzontal) ACN

Dijous Gras

Pero, antes de nada, este jueves 16 de febrero es el momento de L'Arribo, a partir de las 18.30 horas en el Palau de la Virreina y La Rambla.

Este Dijous Gras se hará realidad la tradición que inaugura el Carnaval barcelonés: la del momento cuando se recibe a la Reina Belluga y a su séquito de siete embajadores frente al Palau de la Virreina. El espíritu del Carnaval previo a la pandemia se trasladará al corazón de La Rambla, donde todos los personajes carnavalescos irán desfilando hasta finalizar con la tradicional Taronjada.

Este acto es muy antiguo y ya se encuentra documentado en el siglo XIV (año 1333) cuando el Consell de Cent prohibió lanzar naranjas. En su lugar, ahora, se realiza una batalla de confeti que acaba con fuegos artificiales.

Además, por Dijous Gras, los mercados municipales y centros cívicos se llenan de concursos y degustaciones de cocas, tortillas y butifarra, la más tradicional, la de huevo.

Rua de Carnaval. Robin Townsend/EFE

Las rúas

Tanto el viernes 17 de febrero como el sábado 18 de febrero, las rúas de Carnaval tomarán los diferentes barrios de Barcelona. Las asociaciones, escuelas y centros cívicos se entregan a la fiesta con rúas que en muchos casos estarán presididas por alguno de los siete embajadores del Rei Carnestoltes, en representación de las 'viles' históricas de la capital catalana. Algunos de los barrios que vivirán su propia rúa este fin de semana serán los de Sants, Hostafrancs i la Bordeta; Gràcia; la Barceloneta; la Sagrera; el Clot i Camp de l'Arpa; Sant Andreu; Nou Barris; Eixample; el Gòtic y el Casc Antic, que celebran el Carnavalassu; Sant Antoni;

El Carnestoltes barcelonés era, en el siglo XVIII, uno de los más famosos del continente europeo. Este ambiente festivo se puede redescubrir en el Born Centre de Cultura i Memòria, que propone una visita por el conjunto arquitectónico de la ciudad de la época para recrear cómo se vivía esta festividad (Domingo 19 de febrero de 12 a 14 y de 17 a 19 horas; gratis).

Fiestas populares y familiares

Teatros y salas de fiestas también se apuntan a la celebración. Es el caso del Casino de l'Aliança del Poblenou, que el sábado 18 de febrero organiza una fiesta familiar de 18 a 22 horas con entrada a un euro. Actuará Coi els Montgrons, un grupo de versiones de canciones populares y tradicionales catalanas.

En la Fabra i Coats de Sant Andreu, también el sábado (18 horas y con entrada libre) se organiza un espectáculo infantil llamado 'Vine a la festa' del grupo de animación Can Cantem.

La recién reabierta sala La Paloma del Raval celebra el sábado una Glove Party con los DJ Loud-e, Dj Zero, Franckie Francis y Yann Era, y las 'performances' de Lucas Rosa, The Secret Performers, Go go dancers, Miss Diabla & Monhoe y El Tarot de Sharitza.

La sala Razzmatazz del Poblenou, también el sábado, acoge el Grand Carnaval a partir de las 01.00 horas con Dj2d2 y Loli Zazou. Mientras, Monumental Club regresa con una edición especial de Carnaval (sábado 18 de febrero de las 12 a las 22 horas).