El futuro del Benidorm Fest: la otra realidad que deja la victoria de Blanca Paloma

El 'chanelazo' recuperó la ilusión de España en Eurovisión. La perfección escénica de Chanel destacó sobremanera en Turín. La talentosa suma de música, voz, coreografía y estética convirtieron en un himno a SloMo. Aunque, a la vez, esta candidatura representaba tanto al brilli-brilli del estereotipo de la diva eurovisiva que alejó a una pluralidad de artistas del futuro de Benidorm Fest. "Para qué presentarse a esta exposición, si va a ganar el tipo de actuación que se presupone para Eurovisión", pensaron.

Sin embargo, en Eurovisión la música que se abre camino no se puede pronosticar. Tampoco en el Benidorm Fest. Así, este año ha ganado el neoflamenco de Blanca Paloma. Elegante, icónico y seguro de sí mismo. Una canción que puede destacar por distinta y auténtica en el eurofestival. Sólo dependerá de cómo sean el resto de las propuestas y de las mejoras que incorpore el equipo de la propia Blanca Paloma para que los flecos rojos de su puesta en escena proyecten bien el carácter interpretativo y vocal de la candidatura española. No es una canción fácil, pero es una canción con arrebatadora emoción que remueve en su visionado televisivo. Al fin y al cabo, eso es el eurofestival: sensibilidad a través del provocador casamiento entre el arte musical y el arte de la creatividad televisiva que no se pone límites. Hasta para equivocarse.

En este sentido, el triunfo de Blanca Paloma en el Benidorm Fest ha sido una victoria para asentar el porvenir del nuevo festival de Benidorm y sacarlo del nicho del cliché de 'es cosa de eurofans'. Ahí es donde debe trabajar creativamente el Benidorm Fest. Eaea se ha llevado el micrófono de bronce porque destacaba entre los tópicos festivaleros.

Pero, además, existe otra clave que no se ha subrayado todavía lo suficiente: el top 6 del concurso ha estado copado por todas las candidaturas que venían con un bagaje previo. En discos, composiciones, giras... Blanca Paloma, Agoney, Vicco, Megara, Alice Wonder o Karmento no imitan, ya son. Cada uno en su estilo. En eso, el voto del público del Benidorm Fest 2023 ha sentado las bases. España quiere un festival musical profesional y no otro talent show de primeras oportunidades. Para eso ya está Got Talent o La Voz. Detalle que ni el propio jurado valoró bien. Esta fue la causa de los abucheos cuando los expertos elegidos, también muy marcados por la aureola eurovisiva, no supieron valorar que Karmento es un animal escénico.

Es otro aprendizaje de este año. Benidorm Fest 2023 venía con muchos euroclichés que fueron cayendo a medida que pasaban los programas. La audiencia generalista no entra en la sensación de acontecimiento si el festival no crea la expectativa de un cartel de artistas con una trayectoria capaz de unirnos frente al televisor. No sólo otro talent show con el premio de ir a Eurovisión.