"Mocatriz", modelo y con Íñigo Onieva entre sus seguidores: así es Sazza, la novia de Vicco que también se presentó al Benidorm Fest

Una de las cantantes que más ha salido reforzada del Benidorm Fest es Vicco, que con Nochentera ya se ha postulado como una auténtica estrella del pop nacional para los próximos años. Además, la música es su vida y también está presente en sus relaciones personales, puesto que su pareja, Sazza, también es artista.

Junto a ella, que se llama Sara Sanz y tiene 22 años, lleva poco más del año. Esta se define a sí misma como "mocatriz" y está intentado labrarse un futuro profesional ligado a la música. En la actualidad cuenta con casi 11.000 oyentes en Spotify, por lo que no ha hecho nada más que empezar.

Como no podía ser de otra forma, Sazza también se presentó a la preselección del Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Lo hizo con su tema I'm so gay, pero no consiguió pasar a las semifinales del certamen.

Tal y como ha contado Vicco en Shangay, Sazza es la primera mujer con la que ha tenido una relación sentimental: "Nunca había estado con una chica como ahora; nunca antes había conectado con una a ese nivel, y estoy feliz. Como lo veo algo normal, lo he compartido con naturalidad".

Otras curiosidades

La joven, que tiene raíces cubanas, también tiene entre sus destrezas la pintura. Asimismo, ha sido modelo para importantes firmas de alta costura, lo que quizá le ha llevado a vivir en diferentes capitales del mundo.

Sus dos referentes en la música son Beret y el rapero Rels. "Su fusión sería yo. Estoy encontrando mi sonido, pero ellos si los batimos juntos sería Sazza", ha asegurado.

Por último, hay un detalle que destaca en su Instagram. Entre sus más de 32.000 seguidores se encuentra Íñigo Onieva, el futuro marido de Tamara Falcó, pero se desconoce si hay algún lazo entre ellos o es simplemente por su carrera musical.