Bárbara Rey pasó durante la noche del martes por el Chester de Risto Mejide. Allí, el presentador sacó el tema del dinero que Bárbara Rey obtuvo supuestamente tras chantajear al rey emérito, con quien mantuvo una relación amorosa durante dos años.

Mejide quiso saber si el dinero que supuestamente Juan Carlos I le dio provenía de fondos públicos: "Si alguna vez ha utilizado dinero público es problema de él", declaró ella sin resolver la duda principal.

La actriz decidió desmentir la cuestión del chantaje. Confesó que, efectivamente, existía una fotografía donde el monarca le tocaba el pecho. "Yo no la utilicé, la utilizó una persona que está fallecida y de la que no voy a dar el nombre", explicó.

"Le dije que necesitaba ayuda porque era madre divorciada y mi exmarido, Ángel Cristo, no me pasaba ni un duro y yo tenía hijos que mantener", contó algo enfadada por la situación, ya que no quería seguir hablando del exmérito. "Me dijo: ay, si yo tuviera una varita mágica...", continuó.

También quiso aclarar el tema de las grabaciones: "Grabé conversaciones entre nosotros porque sabía que nos estaban grabando por otro lado". Risto le preguntó si las imágenes eran comprometedoras y ella respondió que no, pero en los vídeos de archivo Bárbara decía que lo eran: "En aquel entonces lo eran porque nadie sabía de nuestra relación. Hoy ya no lo son", explicó.

Para finalizar la entrevista, Risto Mejide preguntó directamente a la actriz si alguna vez le había pedido dinero al rey. "No. Dejé entrever que me hacía mucha falta, le dije que mi hermana estaba enferma de cáncer. No me ayudó", respondió.

Mejide despidió el programa afirmando que "uno no es siempre dueño de su silencio, pero siempre esclavo de sus palabras".