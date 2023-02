Bárbara Rey se rompe recordando los malos tratos de su exmarido en 'Viajando con Chéster': "Denuncié, pero me ignoraron"

Bárbara Rey recordó los malos momentos vividos con Ángel Cristo, su exmarido, durante la entrevista realizada por Risto Mejide en Viajando con Chester.

El presentador ahondó en los malos tratos que sufrió la invitada y los motivos de estos: "Él era muy inseguro y esas inseguridades las compensaba con la agresividad y las cosas tan horrorosas que hacía conmigo. Cuando le perdonaba, le daba esa seguridad que le faltaba", confesó ella.

Entre los malos tratos que recibió Bárbara por parte del que fue su marido, con el que Risto Mejide se llevó las manos a la cabeza fue con el disparo. "Él siempre estaba con el revólver en la mano. Me disparó a las piernas, por eso de 'las piernas de Bárbara Rey'. Pude esquivar la bala".

"Ángel me maltrató casi desde que me casé con él. Como había tenido tantos amantes, él era más inseguro", continuó relatando. La que fuera la amante del rey Juan Carlos I, confesó que denunció en dos ocasiones, pero no le echaron cuenta: "Me dijeron que ya sabían cómo era y lo que consumía".

Un día, Cristo la echó de su casa: "Me dejó en la calle sin ropa y descalza. Ahí tomé la decisión de buscar un abogado para tramitar la separación", expuso. Esto provocó que estuviera sin ver a sus hijos mucho tiempo, según contó ella misma en la entrevista.

Otra de las partes que más pasmaron a Risto Mejide, fue cuando Bárbara Rey dijo estar de nuevo enamorada de Ángel Cristo. "Lo hice cuando volví a recordar las cosas buenas. Ahora me toca desenamorarme, es mi terapia", pororó la actriz.