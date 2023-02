Bárbara Rey se sincera en 'Viajando con Chester' sobre el inicio de su relación con Juan Carlos I: "Era muy difícil"

Bárbara Rey y Risto Mejide protagonizaron en Viajando con Chester una de las charlas más sinceras que la actriz ha tenido en televisión. En ella habló, como nunca antes, de los inicios de su relación amorosa con el rey emérito Juan Carlos I.

La vedette comenzó a relatar sus inicios con Juan Carlos I: "Lo conocí a principios de 1977, cuando estaba teniendo mucho éxito en televisión. Él me llamó a mi casa cuando no estaba, y cuando me lo dijeron dije que sería algún cómico. No me lo creí hasta que volvió a llamar y yo respondí".

Risto, intrigado, le pidió que contase cómo eran esas llamadas. "Me decía que le gustaba mucho mi trabajo. Hubo muchas llamadas. Era muy difícil porque yo no sabía qué hacer", relató ella.

La actriz decidió desmentir el rumor sobre que ella nunca había estado en la Casa Real cuando Risto le preguntó por la primera vez que se vieron. "Nos conocimos personalmente allí, en una entrevista. Fue como si fuéramos amigos, porque hablamos muchos por teléfono", confesó.

Después de eso, comenzaron a verse con más frecuencia. "Nos veíamos en una casa privada. Un sitio normalito sin grandes lujos". La actriz aclaró que no era una relación como tal y que había estado con otros hombres al mismo tiempo, como con el torero Paquirri.

Mejide se adentró en los sentimientos de los amantes: "¿Te enamoraste de él?". Bárbara dejó ver que al comienzo sí se enamoró, hasta que conoció al que sería su marido, Ángel Cristo, en 1979. "Ahí fue cuando corté mi relación con el monarca", concluyó.