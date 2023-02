Pablo Motos se pasa de la raya en 'El Hormiguero' hablando del amor y la fidelidad

La semana pasada, Pablo Motos se quedó con ganas de hacer su sección 'Me voy a pasar de la raya' en El Hormiguero por falta de tiempo. Pero este martes sí que pudo.

Tras la entrevista a Blanca Paloma, que visitó el espacio de Antena 3 para hablar de su tema Eaea, con el que representará a España en el Festival de Eurovisión el del 9 al 13 de mayo en Liverpool, el presentador aprovechó los últimos minutos del programa para hablar del amor y la fidelidad.

"Me voy a pasar de la raya hablando del amor en los tiempos de Tinder u otras aplicaciones que son una tentación y acechan todo el rato a la fidelidad, que es la condición innegociable del amor en la mayoría de las parejas, se supone", señaló.

Y comentó que "la realidad de las estadísticas nos dice que el 62% de los hombres y el 44% de las mujeres, que me parece poco, reconocen haber sido infieles alguna vez".

"La pregunta de hoy, que es el día de los enamorados: ¿No será que eso de la fidelidad y la pareja, tal como lo venimos entendiendo desde la antigüedad, está pidiendo a gritos una revisión y una puesta al día?", admitió.

El presentador explicó que casi seguro que sí debería pasar eso, pero que no sabía cuál era la alternativa: "¿Es posible un amor abierto, libre, sin sentido de la posesión, que no limite y corte las alas a los enamorados, convirtiéndose en una cárcel o jaula dorada desde la que no podemos mirar, desear o amar a nadie más que quien está encerrado con nosotros?".

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Las estadísticas nos están diciendo que, o mentimos o no, nos conocemos cuando nos comprometemos a ser como no somos. El amor exige fidelidad, constancia, vivir para el otro, desear y amar solo al otro, pensar solo en la otra persona: ¿Somos verdaderamente fieles y constantes? ¿Es posible el amor libre sin celos", se preguntó.

"No lo sé, pero tantos cuernos reafirman que el invento no está funcionando. Para abrir la mente no estaría mal hacerle caso al poeta cuando nos recomienda amar a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia", afirmó Motos.

El valenciano continuó hablando de las diferentes situaciones del amor para concluir diciendo: "El amor también es respectar la libertad del otro o de la otra, incluida su libertad sexual, o a lo mejor no, a lo mejor solo sabemos salir de esta mintiendo".