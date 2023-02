No hay quien la pare. Desde que lanzara su anunciara sus nuevas canciones tras la ruptura con Gerard Piqué, y especialmente después de la publicación del tema Music Sessions #53 junto con Bizarrap, Shakira no ha parado de compartir mensajes contra su expareja a través de Internet.

El último ha sido el vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok, un post donde aparece limpiando el suelo de la cocina a ritmo de I might kill my ex, canción de SZA que se traduce al castellano como Mataría a mi ex.

El vídeo, que cuenta con miles de 'me gusta' y reproducciones, ha salido pocas horas después de que el exfutbolista hablase de ella en una entrevista, asegurando que, probablemente, Shakira sea la persona de su círculo que más seguidores tiene.

"Quizás le diría a mi antigua pareja. Estoy pensando en los seguidores que tiene en Instagram, Twitter… Si tengo que decir a alguien que no esté relacionado con el fútbol, sería ella. Y si fuera algún futbolista, Cristiano Ronaldo porque es el más seguido del mundo", ha valorado Piqué.

Asimismo, pese a que ambos se pronuncien sutilmente sobre su pasada relación, la cantante tiene muy claro que quiere seguir creciendo en su carrera musical, mientras Piqué se centra en su faceta como empresario y en su relación con Clara Chía.

Por otro lado, según han informado este martes en El programa de Ana Rosa, la artista estaría aprovechando el acuerdo de separación con el que ha conseguido la custodia de sus dos hijos. La Justicia le permite marchar con ellos a Miami, por lo que la artista ya estaría preparando el traslado.

La colaboradora Sandra Aladro ha destacado que durante el pasado fin de semana, Shakira acudió a ver a uno de sus hijos en uno de los partidos de béisbol que disputaba. Así, la periodista ha destacado que la cantante "se estuvo despidiendo de los padres, del entrenador y de todo el mundo porque ya no va a ver más partidos de esta liga en este estadio"