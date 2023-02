Jorge Javier Vázquez corrige la forma de tratar la homosexualidad tras el caso del futbolista Jankto: "Uno no lo confiesa, lo declara"

Jakub Jankto, futbolista del Getafe, hacía público que es homosexual hace unos días, y desde entonces se está hablando del tabú de la sexualidad en el fútbol. Precisamente Sálvame ha rescatado el tema con Jorge Javier Vázquez en plató, quien ha querido corregir varios aspectos sobre cómo se trata el tema.

"Uno no confiesa que es homosexual, que ya el verbo 'confesar' implica cierto complejo de culpa detrás. Uno declara que es homosexual", ha corregido el presentador tras el vídeo que ha emitido el programa.

"La declaración del futbolista es maravillosa, pero ya está bien de esos videos con claroscuros como si fuera algo tormentoso", ha manifestado. "Eres gay, no tienes una enfermedad incurable. A vivir y ser feliz", ha insistido.

"Esa gente que sale frente a una cámara diciendo que es homosexual... ¡Coño, pues disfruta, no te lo tomes como algo malo!", ha continuado defendiendo. Por su parte, Gema López ha matizado: "Lo que me imagino es que no quería dar frivolidad".

El presentador se ha explicado de nuevo: "Ya que el paso se ha dado, a partir de ahora tenemos que empezar a no asociarlo a lo negro, que no es ninguna confesión".