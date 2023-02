Prueba el método del 1% para evitar caprichos y ahorrar en tu salario anual

Son muchos los métodos que existen para ahorrar dinero a final de mes, pero lo más importante es encontrar uno que se adapte al nivel de ingresos y a los gastos tanto fijos como variables que se pueden presentar en el día a día, sobre todo, a aquellas personas que gastan gran parte de su nómina en caprichos y gastos superfluos que podrían evitarse. Es por ello que el truco del 1% para ahorrar dinero supone una buena opción a corto plazo.

Concretamente, este método está pensado para evitar las compras compulsivas o innecesarias, que muchas veces corresponden con caprichos pasajeros y que, para muchas personas, suponen un gasto extra de dinero que les impide ahorrar tanto como les gustaría.

Cómo funciona el método del 1%

Llevar a cabo el truco del 1% es muy sencillo. Antes de realizar la compra de un artículo o servicio, basta con comprobar si el importe a pagar es superior al 1% del salario anual. Por ejemplo, para una persona que cobre 25.000 euros al año, este límite marcado sería de 250 euros.

De este modo, en el caso de que la compra supere el importe de 250 euros, hay que esperar 24 horas antes de comprarlo. Tras esperar un día, hay que plantearse de nuevo si se quiere o no comprar el producto.

Aunque parece un tiempo de espera escaso, lo cierto es que esperar y volver a plantearse la necesidad de hacer o no esa compra es fundamental para retener el impulso inicial de las compras innecesarias, algo que a muchos de los consumidores les cuesta frenar y que, por lo tanto, acaban gastando un dinero que no les sobra en algo que no necesitan.

Seguramente, en la mayoría de casos en los que se va a llevar a cabo una compra compulsiva que es más un capricho que una necesidad, se desechará el deseo de comprar el producto tras pensar durante un día si realmente se quiere o se necesita.

Además, esta espera de 24 horas puede servir para plantearse si se puede conseguir ese artículo más adelante, por ejemplo, como regalo de cumpleaños u otra ocasión especial o, simplemente, esperando a ahorrar una cantidad de dinero mayor para gastar sin necesidad de dejar los ahorros a cero.